Video: Dokument o Martinovi Škrtelovi príde do kín v roku 2023

Budúci rok sa má na filmové plátna dostať dokumentárny film o Martinovi Škrtelovi, bývalom obrancovi a tiež kapitánovi slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorý sa stal štyrikrát futbalistom roka a svojho času bol najdrahším slovenským futbalistom. Teaser filmu predstavil v utorok (16. 8.) v Bratislave pred premiérou svojho aktuálneho dokumentu o českej futbalovej legende Janovi Kollerovi režisér a producent Petr Větrovský.





Prvý teaser filmu o Škrtelovi, ktorý v máji tohto roka ako hráč FC Spartak Trnava v najvyššej domácej lige ukončil svoju profesionálnu kariéru, sa začína archívnymi zábermi z jeho úspešného liverpoolskeho obdobia, ale naznačuje, že sa nebude vyhýbať ani tienistým stránkam športovcovej kariéry. Popri profesijných úspechoch dostane v snímke priestor aj Škrtelova rodina a blízki, vďaka ktorým sa slovenský futbalový talent mohol dostať tak ďaleko."Moja kariéra bola dlhá, mala viaceré etapy. Na všetko, čo sa odohralo, som hrdý, a bude mi záležať, aby to vo filme odznelo. Ale bude tam aj dosť vecí zo súčasnosti, návrat na Slovensko, posledný zápas, finále pohára," prezradil Škrtel, ktorý cez víkend premiérovo nastúpil za FK Hajskala Ráztočno, futbalový klub ôsmej ligy vo svojej rodnej obci. K ponuke na nakrútenie filmu pristupoval opatrne, režisérov prístup si ho však získal. "Nikdy som nebol ten, kto by sa rád pretŕčal. Mal som predtým jednu ponuku na film, vtedy to bolo narýchlo. Keď prišiel s ponukou Petr, vysvetlili sme si, čo od toho čakať," dodal 104-násobný slovenský reprezentant."Na Martinovi ma fascinuje to rozdelenie pováh, na ihrisku je to buldog, nepozerá doprava, doľava, bráni svoj tím. V súkromí je to mimoriadne slušný chlap, ktorý miluje svoju rodinu a s ktorým sa skvelo spolupracuje," komentoval protagonistu pripravovaného filmu Větrovský, ktorý už má konte dokument o zápasníkovi MMA Attilovi Véghovi. Spomínaná novinka, film o českom futbalovom útočníkovi a reprezentantovi Janovi Kollerovi, vstúpi do slovenských kín vo štvrtok (18. 8.).Práce na dokumente o Škrtelovi budú pokračovať v najbližších mesiacoch. "Pôjdeme natáčať do Liverpoolu a Turecka, do konca roka by sme chceli mať všetky zahraničné destinácie, potom budeme strihať," avizuje režisér Větrovský. Snímka nazvaná jednoducho – Martin Škrtel – príde do kín v roku 2023. Na slovenské plátna ju prinesie distribučná spoločnosť Continental film.