|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Karolína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. júna 2026
Video: EXOTIK predstavuje hymnu projektu „Vráťme deti na ihriská“. Nová skladba nesie silný odkaz o detstve, pohybe a veľkých snoch
Slovenská kapela EXOTIK prichádza s novou skladbou a videoklipom, ktoré vznikli ako oficiálna hymna občianskeho združenia „Vráťme deti na ihriská“.
Zdieľať
Projekt podporuje šport, pohyb a aktívne trávenie voľného času detí, pričom upozorňuje na rastúci problém nadmerného času stráveného pri mobilných telefónoch a obrazovkách.
Impulzom pre vznik skladby bolo práve oslovenie zo strany občianskeho združenia. Myšlienka sa členom kapely zapáčila od prvého momentu a rozhodli sa ju podporiť prostredníctvom hudby.
„Dnešné deti trávia čoraz viac času na mobiloch a menej vonku medzi kamarátmi. Chceli sme im pripomenúť časy, keď boli ihriská plné futbalu, smiechu a života. Veríme, že pohyb, šport a priateľstvá vytvorené na ihrisku sú hodnoty, ktoré majú zmysel aj dnes,“ hovorí kapela EXOTIK.
Text skladby napísal známy slovenský textár Michal Mifkovič. O hudobnú stránku sa postarali členovia kapely spoločne – spevák a gitarista Milan spolu s klávesákom Matúšom. Mix skladby vznikol v štúdiu SINUS Records pod vedením Petra Jakaba, o mastering sa postaral Peter Halgaš.
Hudobne ide o energickú a emotívnu skladbu, v ktorej kapela chcela zachovať autentickosť detskej radosti a športového nadšenia. Výnimočnú atmosféru dotvárajú aj detské hlasy v refrénoch, ktoré skladbe dodávajú ešte silnejší emocionálny rozmer.
Silné posolstvo nesie aj samotný videoklip. Jeho ústredným motívom je príbeh muža, ktorý opraví futbalovú bránku a natiahne na ňu sieť. Na prvý pohľad ide o obyčajný skutok, no pre malého chlapca predstavuje začiatok veľkého sna.
„Chceli sme ukázať, že nikdy nevieme, komu práve pomáhame vyrásť. Aj drobná pomoc môže niekomu otvoriť cestu k budúcnosti,“ približujú členovia kapely myšlienku videoklipu.
Postava vo videoklipe je inšpirovaná zakladateľom občianskeho združenia „Vráťme deti na ihriská“, ktorý dlhodobo venuje svoj čas a energiu podpore športových aktivít detí a mládeže.
Vo videoklipe sa objavili aj známe mená zo slovenského futbalového prostredia – ligový futbalista Patrik Šimko z FC Tatran Prešov, profesionálny útočník Jozef Dolný a rozhodca Východoslovenského futbalového zväzu Martin Filipák.
Natáčanie prebiehalo na ihrisku v obci Ruská Nová Ves a zapojilo sa doň približne 25 až 30 detí, rodičia, športovci aj množstvo dobrovoľníkov. Napriek náročnej organizácii vládla počas celého dňa výborná nálada.
Jedným z najúsmevnejších momentov bolo, keď sa deti približne v polovici natáčacieho dňa úplne vážne spýtali: „A kedy už začneme točiť videoklip?“ Hoci sa natáčalo už niekoľko hodín, deti si kameru takmer nevšímali. Kameraman Adrián Jenčo z produkcie Cube Art Pictures sa medzi nimi pohyboval natoľko prirodzene, že ho po krátkom čase prestali registrovať.
Práve vďaka tomu vznikli autentické zábery plné skutočných emócií, radosti z pohybu a prirodzenej detskej energie, ktoré dokonale podporujú posolstvo celej skladby.
Novinka EXOTIKU tak nie je len ďalšou hudobnou skladbou. Je pripomienkou toho, aké dôležité sú ihriská, šport, priateľstvá a ľudia, ktorí svojimi malými skutkami dokážu meniť životy druhých.
Kapela EXOTIK pôsobí na slovenskej hudobnej scéne od roku 2010 a počas svojej existencie si vybudovala silnú fanúšikovskú základňu doma aj v zahraničí. Jej tvorba je charakteristická originálnym prepájaním moderného popového a rockového zvuku s folklórnymi a ľudovými prvkami, ktoré sa stali jej poznávacím znamením. Práve spojenie súčasnej hudby s odkazom slovenských tradícií prináša kapele jedinečný zvuk a autentickú identitu.
Skladba “Vráťme deti na ihriská” je dostupná k vypočutiu všetkých digitálnych platformách.
Prečítajte si tiež
30. ročník Pohody je tesne pred vypredaním, ostáva posledných 300 vstupeniek
HONOR Connect prináša bezproblémovú integráciu so systémami Mac a iOS do svojich rýchlo rastúcich inteligentných zariadení