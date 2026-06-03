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24hod.sk Kultúra Pohoda festival
03. júna 2026
30. ročník Pohody je tesne pred vypredaním, ostáva posledných 300 vstupeniek
Na 30. ročník festivalu Pohoda zostáva v predaji posledných tristo štvordňových vstupeniek.
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Po ich vypredaní už nebudú k dispozícii ďalšie permanentky ani v e-shope festivalu, ani na mieste počas konania podujatia.
Organizátori tento rok navýšili kapacitu festivalu na 33-tisíc návštevníkov a návštevníčok. Napriek tomu sa dostupnosť štvordňových vstupeniek blíži ku koncu niekoľko týždňov pred začiatkom festivalu, ktorý sa uskutoční od 8. do 11. júla 2026 na trenčianskom letisku.
V predaji zostávajú aj jednodňové vstupenky na stredajší program The Cure Extra Day. Ten otvorí festival už 8. júla a vystúpia počas neho The Cure, The Twilight Sad, Just Mustard, Denis Bango a Hiroko Yamamura.
Festival Pohoda v roku 2026 oslávi svoje 30. výročie a prinesie program pozostávajúci z hudby, divadla, literatúry, vizuálneho umenia, diskusií a rodinných aktivít. Hlavnými hviezdami Pohody 2026 sú Gorillaz, The Cure, The Prodigy, Lykke Li, Denzel Curry, Oliver Tree či IDLES.
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