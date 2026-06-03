Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 3.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Karolína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra    Pohoda festival

03. júna 2026

30. ročník Pohody je tesne pred vypredaním, ostáva posledných 300 vstupeniek



Na 30. ročník festivalu Pohoda zostáva v predaji posledných tristo štvordňových vstupeniek.



Zdieľať
30. ročník Pohody je tesne pred vypredaním, ostáva posledných 300 vstupeniek

Po ich vypredaní už nebudú k dispozícii ďalšie permanentky ani v e-shope festivalu, ani na mieste počas konania podujatia.

Organizátori tento rok navýšili kapacitu festivalu na 33-tisíc návštevníkov a návštevníčok. Napriek tomu sa dostupnosť štvordňových vstupeniek blíži ku koncu niekoľko týždňov pred začiatkom festivalu, ktorý sa uskutoční od 8. do 11. júla 2026 na trenčianskom letisku.

V predaji zostávajú aj jednodňové vstupenky na stredajší program The Cure Extra Day. Ten otvorí festival už 8. júla a vystúpia počas neho The Cure, The Twilight Sad, Just Mustard, Denis Bango a Hiroko Yamamura.

Festival Pohoda v roku 2026 oslávi svoje 30. výročie a prinesie program pozostávajúci z hudby, divadla, literatúry, vizuálneho umenia, diskusií a rodinných aktivít. Hlavnými hviezdami Pohody 2026 sú Gorillaz, The Cure, The Prodigy, Lykke Li, Denzel Curry, Oliver Tree či IDLES.


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Pohoda 2026 aj v znamení drum and bass, spolu s Drumatique crew chystá špeciálnu festivalovú noc (22. 4. 2026)
 Festival Pohoda vypredal 30-tisíc lístkov, navyšuje kapacitu o 10 % (15. 4. 2026)
 Festival Pohoda predstavuje divadelný program na svoj jubilejný 30. ročník (20. 3. 2026)
 Pohoda 2026 aj v znamení techna a tanečnej hudby (13. 3. 2026)
 Pohoda 2026 predstavuje päť nových slovenských mien (7. 3. 2026)
 Na Pohodu je vypredaných už 90 % z kapacity, organizátori oznámili ďalšieho co-headlinera (2. 2. 2026)
 Kae Tempest: hlas pravdy, ktorý spája osobné s kolektívnym, zaznie na Pohode 2026 (28. 1. 2026)
 Pohodu vyhlásili za Najlepší európsky stredne veľký festival (15. 1. 2026)
 Lykke Li headlinerkou piatkového programu Pohody 2026. Na Pohodu predaných 80 % vstupeniek. (12. 12. 2025)
 Festival Pohoda tento týždeň oznamuje výrazné ženské mená. Prvým je hypnotizujúca Novozélanďanka Aldous Harding (9. 12. 2025)



<< predchádzajúci článok
Video: EXOTIK predstavuje hymnu projektu „Vráťme deti na ihriská“. Nová skladba nesie silný odkaz o detstve, pohybe a veľkých snoch

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 