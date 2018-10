KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Keď draka bolí hlava a Rocky Horror Picture Show

Keď draka bolí hlava

Rocky Horror Picture Show

Johnny English znovu zasahuje

Kapela

Dogman

Byt

Veža. Jasný deň.

Barborka s Tomikom trávia prázdniny u babičky a deda v kováčskej dielni pod Dračou skalou, kde zo všetkých síl pracuje aj netradičný pomocník dvojhlavý dráčik Čmoudík. Raz, keď sa deti chystajú prespať v jaskyni spoločne s dráčikom, objavia na stene jaskyne starú mapu a Čmoudík, ktorého jedna hlava hovorí po česky a druhá po slovensky, začína rozprávať napínavý príbeh o vzniku kráľovstva Draka, veľkej láske princeznej Adélky a princa Janka, o dlhoročnej kliatbe a strašnom Drakovi, o zlom škriatkovi Blivajzovi, ale aj o tajomstve Nezábudkovej lúky, stratenom dračom vajci a páriku klokanov. Zaujíma Vás, kedy draci tancujú hip hop, ako sa slávia vianoce v dračej jaskyni, akú čarovnú moc má sto rokov neumývaný dračí zub a hlavne prečo draka bolí hlava?Práve sa skončila svadba a družička so svedkom – mladí milenci Brad a Janet – sa pod dojmom obradu rozhodnú svoj vzťah zavŕšiť, keď viditeľne nervózny Brad vyzná svojej milej lásku a s piesňou na perách ju požiada o ruku. A vydajú sa na výlet, aby tento veľký okamžik oslávili. Zastaví ich však osud v podobe prázdnej pneumatiky a dvojica sa vydá hľadať pomoc na hrade, ktorý cesto míňali. Uvíta ich podivný muž a požiada ich, aby vstúpili. Večierok práve začína. V hale tancuje skupinka bizarne oblečených ľudí a všetci čakajú na príchod hradného pána – Dr. Franka-N-Furtera, transvestitu z transexuálnej Transylvánie. Ten ich pozýva na exkurziu do hradného laboratória. Práve totiž vyvíja novú umelú bytosť, vysokého svalnatého blondiaka Rockyho, ktorého si pripravil k ukojeniu svojich vášní. Čo sa bude diať počas tejto noci, tým si nikto nemôže byť úplne istý…Keď je svet v ohrození a tajná služba paralyzovaná, vracia sa na scénu Johnny English. Dokáže muž, pre ktorého sú zmätky, chyby a omyly základným pracovným nástrojom, obstáť aj v modernom svete?Docudrama zobrazuje zrod kapely v ťažkých podmienkach rómskej osady na východnom Slovensku. Ich vysnívaná cesta za úspechom je silným, inšpiratívnym príbehom túžby a nádeje, plným emócií, rómskej hudby a láskavého humoru. Voľné pokračovanie filmu Všetky moje deti, v ktorom Stano Čonka s pomocou farára M. Kuffu pomáhal stavať Rómom jednoduché murované domčeky. Teraz je manažérom vznikajúcej kapely a snaží sa zo všetkých síl, aby „jeho chlapci sa presadili na veľkom pódiu“.Život na drsnej periférii nebýva ľahký. Pre citlivého muža, ktorý má rád zvieratá a miluje svoju dcéru, to je ťažké dvojnásobne. A keď na neho namieri pozornosť najväčší násilník v okolí, musí nájsť spôsob, ako vyriešiť svoju zúfalú situáciu.Bud Bexter pracuje vo veľkej poisťovni. Keď ho jeden z kolegov požiada, aby mu požičal svoj byt, nevie odmietnuť a to je veľká chyba. Nasledujú totiž ďalší z kolegov a už je mu hlúpe ich odmietnuť. Ani sa nenazdá a situácia sa vymkne spod kontroly – kolegovia majú rozvrh a chodia do jeho bytu na pravidelné schôdzky s milenkami. Samozrejme, nie je to zadarmo a Bud vďaka tomu postupuje v svojej kariére vyššie a vyššie. O zapožičanie tohto hniezdočka lásky má aj samotný riaditeľ poisťovne, avšak zisťuje, že do bytu s ním ide žena, do ktorej je už dlho tajne zamilovaný. A práve to je moment, kedy sa rozhodne s jeho pôžičkami skoncovať nech ho to bude stáť čokoľvek.Mula žije s rodinou na dedine. Tesne pred svätým prijímaním jej dcéry sa objavuje Mulina sestra Kaja. Kaja je biologickou matkou dievčaťa, ale pred šiestimi rokmi bez stopy zmizla. Rodina verí, že sa zmieria, ale Mula sa obáva, že si Kaja prišla vziať dcéru späť. Medzitým sa odohrá séria zvláštnych metafyzických udalostí a Kajina prítomnosť vyvoláva v ľuďoch premeny. Mulin strach sa stupňuje, chce sa setry zbaviť. Ale Kaja prišla z nejakého dôvodu.