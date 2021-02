Video: Natália Hatalová predstavuje novinku Chcem

Po dlhšom čase sa svojim fanúšikom prihovára slovenská speváčka Natália Hatalová. Popri mamičkovských povinnostiach si odskočila do nahrávacieho štúdia, kde nahrala novinku Chcem. Skladba má povzbudiť ľudí v pandemickej dobe. "Netreba sa vzdávať," odkazuje mladá umelkyňa v novej piesni, ktorú si sama otextovala. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Sládková.





Hatalová sa stala známou vďaka speváckej súťaži Superstar z roku 2007. Absolventka muzikálového herectva na JAMU v Brne si takmer dva roky užívala predovšetkým krásy spojené s materstvom a teraz predstavuje novinku Chcem. Singel vznikol dávnejšie, no aktuálne podľa Natálie dozrel čas na jeho zverejnenie. "Text je o tom, aby človek prijal prekážky s tým, že ho posúvajú ďalej. Netreba sa vzdávať, ale práve naopak, chcieť byť silný a čeliť všetkému, čo príde. Asi všetci prežívame v rámci pandémie náročné časy. Nič nie je ako bolo a prídu dni, keď to na nás môže doľahnúť," komentovala pieseň, ktorá vznikla pred dvoma rokmi. "Dozrela vo mne aj vďaka aktuálnej situácii. Je mi jasné, že text nie je úplne jednoznačný, ale viem, že každý v ňom nájde to svoje. Svoj príbeh, svoju túžbu," dodala.Hudbu k pesničke zložil Andrej Mutňanský, master dodal Randy Gnepa. "Andreja poznám už roky, sledujem jeho tvorbu, keďže je sám spevákom. O spolupráci sme sa rozprávali už dlhšie. Prvá prišla hudba a nálada pesničky ma ťahala napísať niečo týmto smerom. Veselé bolo, že som dva mesiace mala v hlave, že to bude po anglicky a v priebehu jedného večera sa to celé zmenilo. Potom sme už len pesničku nahrali a doladili celkový aranž," vysvetľuje Natália.Pesnička má aj videoklip. O kameru sa postaral Jozef Antálek, o svetlá Tomáš Majláth, styling speváčke urobil Patrik Haaz, make up Adam Riotrox a vlasy Feri Racskó. Fotila Barbora Baluchová. Nakrúcane klipu bola podľa Hatalovej veľká radosť. Speváčka rada spolupracuje s ľuďmi, ktorých pozná aj mimo kamery. "Sú pre mňa dobrými priateľmi aj v bežnom živote. Pôvodný plán bol nakrútiť niečo aktuálne v rámci situácie, ktorú všetci prežívame. Ale napokon som nechcela vážnejšiu myšlienku potvrdiť ešte emočnejším klipom a tak som sa rozhodla, že to trochu odľahčíme. Vytvorili sme scénu fotenia, kde backstage je stage. Klipom ukazujeme pozlátko, ktoré zmizne v momente, ako sa svetlá zhasnú."