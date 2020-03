Video: Huawei predstavuje smartfóny radu P40, ohlasujú novú víziu fotografie

Všetky prinášajú špičkové fotoaparáty a pokračujú vo vysokom tempe inovácií, ktoré spoločnosť Huawei nasadila.

Séria P40 nadväzuje na dedičstvo P radu, ktorý bol vždy známy špičkovou kvalitou fotoaparátov. Ani séria s číslom 40 v názve nie je výnimkou a dokazuje to hneď niekoľkými inovatívnymi technológiami, vrátane veľkého senzora, vylepšenej konštrukcie periskopu či revolučného optického zoomu. Pokročilý hardvér sa neobmedzuje iba na fotoaparát: celú zostavu poháňa najnovší procesor Kirin 990 s podporou 5G sietí a Wi-Fi 6 Plus. Najnovšia technika je skrytá v pôsobivom tele, ktorému dominuje displej Huawei Quad-Curve Overflow.

Richard Yu, CEO spoločnosti Huawei CBG, na margo predstavených noviniek povedal: „Séria Huawei P bola vždy o inovatívnej estetike a prvotriednej technológii a ani generácia s názvom P40 nie je výnimkou. Séria P40 svojimi inováciami a vylepšenými schopnosťami reprodukcie obrazu nastavuje nový štandard pre niekoľko nasledujúcich generácií smartfónov,“ povedal na margo noviniek Richard Yu, CEO Huawei Consumer Business Group.

Uchváti v každej farbe

Modely P40 Pro a P40 Pro + sú vybavené displejom Huawei Quad-Curve Overflow. Tento displej je inšpirovaný umením pohybu v prírode: jeho hrany pripomínajú vodnú hladinu, ktorá každú chvíľu pretečie z pohára. Extrémne úzke rámy a zúžené okrúhle rohy zaisťujú dizajn takmer úplne na celej prednej časti tela zariadenia. Vďaka špeciálnemu zakriveniu si môžete vychutnať maximálnu plochu displeja, pričom telefón padne dobre do ruky a ľahko sa ovláda. Nechýba vylepšený senzor odtlačkov prstov, zabudovaný opäť priamo do displeja. Ponúka až o 30 % rýchlejšiu biometrickú identifikáciu.

Modely P40 Pro a P40 vyžarujú klasickú eleganciu z ktoréhokoľvek uhla pohľadu. Smartfóny sú k dispozícii v troch lesklých farebných prevedeniach - Ice White, Deep Sea Blue a Black - a dvoch matných farbách - Blush Gold a Silver Frost. Vrcholný model P40 Pro + je vybavený nano-tech keramickým zadným panelom, ktorý je špeciálne vylisovaný a leštený. Vďaka tomu sa môže pochváliť mimoriadnou odolnosťou a nadčasovým štýlom. Tento jedinečný dizajn je k dispozícii v dvoch farbách: biela keramická a čierna keramická.

Dokonalé fotky bez ohľadu na dennú alebo nočnú hodinu

Vlajková séria Huawei P40 prináša úplne nový vyspelý systém fotoaparátov Leica Ultra Vision, ktorý je k dispozícii v troch konfiguráciách podľa modelov: trojitý, štvoritý a penta-fotoaparát. Fotoaparát smartfónov poskytuje vynikajúce výsledky pomocou ultra širokouhlých senzorov, širokouhlých objektívov a teleobjektívov. Fotoaparát Huawei P40 Pro so sústavou štyroch Leica fotoaparátov má zabudovaný cinematický objektív SuperSensing s 3D snímaním hĺbky, ktorý prináša až 50-násobné priblíženie. Top model P40 Pro + umožňuje vidieť okolitý svet cez špeciálny objektív SuperZoom Array, ktorý sa môže pochváliť 10-násobným optickým zoomom a až 100-násobným digitálnym zoomom.

Huawei Ultra Vision Sensor, ktorý je súčasťou všetkých modelov série, je technickým zázrakom, ktorý prináša revolúciu technológie snímačov. Vďaka uhlopriečke 1/1.28

palca podporuje binning pixelov na dosiahnutie veľkosti pixelov 2.44μm a automatické zaostrenie Octa PD pre akékoľvek svetelné podmienky. Technológia Huawei XD Fusion Engine využíva umelú inteligenciu na zlepšenie reprodukcie detailov vo všetkých možných svetelných podmienkach.

Smartfón P40 Pro približuje vzdialené objekty pomocou 5-násobného optického zoomu, 10-násobného hybridného zoomu a až 50-násobného digitálneho zoomu. Séria vôbec prvýkrát obsahuje pole farebných filtrov RYYB, ktoré zvyšuje priechodnosť svetla a rovnako kvalitu snímok s priblížením. Huawei P40 Pro + v sebe integruje nový dizajn periskopického objektívu, ktorý odráža svetlo päťkrát, predlžuje svetelnú dráhu o 178 % a dosahuje až 10-násobný optický zoom. Hlavný fotoaparát Ultra Vision s optickou stabilizáciou a SuperZoom Array spolupracujú s umelou inteligenciou, vďaka čomu výrazne vylepšujú stabilizáciu nielen fotografií, ale aj videa.

Tón pleti a textúra pozadia sú na fotkách zobrazené mimoriadne verne. Stará sa o to nový spektrálny snímač teploty farieb a v spolupráci s umelou inteligenciou, ktorý zvyšuje presnosť farieb o 45 %. Ďalšie samoučiace sa algoritmy majú na starosti optimalizáciu portrétov v reálnom čase, ktorá vylepšuje osvetlenie a vykreslenie detailov. Modely P40 Pro a P40 Pro + disponujú aj 32 Mpx selfie fotoaparátom a infračerveným hĺbkovým snímačom, ktoré podporujú automatické zaostrovanie a simuláciu hĺbky bokeh efektu. Funkcia Face Unlock s infračerveným svetlom má na starosti bezpečné odomknutie zariadenia bez ohľadu na okolité svetelné podmienky. Ak radi fotografujete pohyb, oceníte novú funkciu Huawei Golden Snap, ktorá využíva umelú inteligenciu na výber najlepších snímok z pohyblivého obrazu. Umelá inteligencia dokáže tiež odstrániť osoby či neželané odrazy z fotografie.

Výkonná vrecková videokamera

Smartfóny radu P40 podporujú simuláciu bokeh efektu v reálnom čase pri natáčaní videa. Táto funkcia prináša progresívne rozostrenie, ktoré pomáha zvýrazniť hlavný objekt na zázname. Teleobjektív dokáže zachytiť videá vo vysokom rozlíšení a časozberné videá v 4K kvalite. Funkcia Audio Zoom, ktorá je k dispozícii vo všetkých troch modeloch radu P40, umožňuje priblížiť sa ku konkrétnemu zvuku, ako je napriíklad hudba a a zosilniť ho.

5G budúcnosť bez kompromisov

Celá séria P40 je poháňaná najnovším čipsetom Kirin 990 5G, ktorý je zárukou integrovaného 5G pripojenia, mimoriadneho výkonu, umelej inteligencie a vysokej energetickej účinnosti. Modely P40 Pro a P40 Pro + sú navyše vybavené panelom 90Hz, ktorý je poháňaný vylepšenou grafikou schopnou posunúť zážitok z hier na novú úroveň. Model P40 podporuje technológiu 160MHz Wi-Fi 6 Plus, ktorá umožňuje prenos údajov teoretickou rýchlosťou až 2400 Mbps. Vrcholný model P40 Pro + umožňuje aj špičkové 40W bezdrôtové rýchle nabíjanie SuperCharge. Čipová sada tiež dostala pokročilé chladiace systémy pre vylepšenú tepelnú priechodnosť.

Užívateľské prostredie EMUI 10.1 predstavuje množstvo nových funkcií pre lepšie využitie umelej inteligencie. Príkladom je Huawei MeeTime pre videohovory s rozlíšením Full HD 1080p, a to aj v prípade, že voláte zo slabo osvetlenej miestnosti. Funkcia Huawei Share zase integruje celý rad funkcií naprieč rôznymi Huawei zariadeniami, čo používateľom umožňuje nielen jednoduchý prenos súborov, ale napríklad aj zdieľanie obrazovky. Premiéru v novej sérii zažíva hlasová asistentka Celia s množstvom schopností vrátane inteligentnej identifikácie objektu, ovládania prehrávania hudby a videa a textových správ. Na Slovensku Celia zatiaľ nebude dostupná.

Inteligentná spolupráca

Režim spolupráce na viacerých obrazovkách odstraňuje bariéry medzi počítačom so systémom Windows a zariadením s Androidom. Po nadviazaní spojenia môžete prostredníctvom intuitívneho nastavenia jedným kliknutím prenášať súbory medzi zariadeniami a dokonca ovládať notebook či smartfón z jedného displeja. Súbory uložené v smartfóne sa dajú otvoriť aj priamo v počítači pomocou natívnych aplikácií pre počítač bez toho, aby bolo nutné ich prenášať.

Dostupnosť aplikácií

Trio modelov série P40 je čerstvým prírastkom do rodiny AG smartfónov, označenej podľa oficiálneho aplikačného obchodu Huawei AppGallery. V ňom nájdete niekoľko desiatok tisíc najpoužívanejších globálnych aj lokálnych aplikácií pre všetky činnosti - od nástrojov na efektívnu prácu až po zábavu v rôznych formách. Užívatelia si tiež môžu vychutnať bohatú knižnicu kvalitných zábavných médií prostredníctvom služieb Huawei Video, Huawei Music a Huawei Reader, pričom ponuka od popredných poskytovateľov obsahu neustále rastie.

Spoločne so sériou P40 spoločnosť Huawei uviedla na trh aj niekoľko ďalších produktov. Ide o smart hodinky Huawei Watch GT2e, bluetooth reproduktor Huawei Sound X a najnovšie smart okuliare Huawei X Gentle Monster S/S 2020, ktoré ďalej rozširujú produktové portfólio.

Ceny a dostupnosť

P40 bude k na Slovensku v predaji u operátorov Orange a O2 vo verzii 8+128 GB. Predaj v Orange štartuje dnes. Za cenu 799 eur v balení nájdete aj bezdrôtové slúchadlá Huawei FreeBuds 3 v hodnote 199 eur. Rovnaký balíček 1. apríla zaradí do ponuky aj O2 za cenu 792 eur. U maloobchodných predajcov príde P40 do predaja za cenu 799 eur 1. apríla, od dnešného dňa štartujú predobjednávky. Tí, ktorí si smartfón predobjednajú do konca marca, získajú taktiež slúchadlá FreeBuds 3.

Vybavenejší z dvojice, model P40 Pro, prichádza na slovenský trh vo verzii 8+256 GB. Za cenu 999 eur získate u operátora Orange okrem smartfónu aj slúchadlá FreeBuds 3. Rovnaký balíček zaradí do predaja 1. apríla aj O2 za cenu 996 eur. U maloobchodných predajcov bude top model v predaji za cenu 999 eur od 1. apríla, pričom od dnes je možné ho predobjednať. Ak si smartfón predobjednáte do konca marca, taktiež získate slúchadlá FreeBuds 3.

Všetci majitelia modelov P40 a P40 Pro navyše získajú 15 GB v službe Huawei Cloud na 12 mesiacov zdarma.