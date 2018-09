Video: Kapela King Shaolin má predzvesť nového EP – singel „Mountain“ s videoklipom

Za metaforickými odzrkadľovaniami emócií, ktoré nám kladú prekážky v bežnom živote, precestoval Dominik tri krajiny, aby sa mohli rozplynúť v jednom momente.



Pieseň Mountain je pilotným singlom pripravovaného EP, ktoré vyjde začiatkom roka 2019 a ku ktorému prebehne v marci aj klubové turné. Autorom novinky je aj tentokrát spevák, skladateľ a producent Dominik Štofko, ktorý stojí za všetkými skladbami kapely King Shaolin.

„Veľmi veľa songov vzišlo od vydania nášho posledného albumu Play Against The Rules – až okolo 30 alebo 40. Dlho sme premýšľali nad tým, čo s nimi a rozhodli sme sa, že tie najzaujímavejšie spojíme do celku a zrodí sa tak nove EP. Z neho vnímam skladbu Mountain ako najviac pozitívne vyžarujúcu, ktorá vystihuje srdce a filozofiu našej kapely, že prítomný okamih netreba podceňovať,“ povedal spevák Dominik Štofko.



Videoklip k novému singlu vznikol počas trojdenného roadtripu troma krajinami a zanecháva vyznieť životnú cestu každého človeka, ktorá môže mať mnoho podôb a úskalí, ale pokiaľ človek vytrvá na svojom chodníku, príde moment, keď vystúpi na jeho vrchol a precíti všetky emócie naplnenia a radosti. „Myslím, že videoklip vystihuje v celej hĺbke podstatu skladby. Atmosféra a miesta, ktoré sme zachytili, sa nachádzajú v Taliansku, Slovinsku a Rakúsku. Navštívili sme naozaj také miesta, ktoré nás očarili, zaujali a kde sme túžili ostať dlhšie a kochať sa. Verím, že tieto scenérie dopĺňajú a dotvárajú celok,“ prezradil Dominik Štofko.

Ako kapelník a manager Michal Neffe prezrádza, boli to intenzívne dni cestovania s kamerou. „Nakrúcanie vo vlastnej réžií vzniklo tentokrát náhodou. Pôvodne sme zamýšľali ateliérovú spoluprácu s renomovanou režisérkou, avšak nakoniec sme sa rozhodli, že klip necháme doznieť pod naším rukopisom. Niektoré lokality sme už mali precestované, o niektorých sme tušili a iné sa nám samé ponúkli. Vstávali sme pred šiestou a večer sme si líhali už v inom štáte po natáčaní na lokáciách vzdialených stovky kilometrov od seba. Celý zákulisný priebeh nášho tímu od vymýšľania námetu, jeho realizovania až po postprodukciu v skutočnosti zobrazuje tiež myšlienku celej piesne, tak sme radi, že aj v skutočnosti žijeme to, čo prezentujeme,“ povedal Michal Neffe.



Ročne kapela odohrá 80 až 100 koncertov a ich ambície sú stále väčšie, hrať viac aj v Českej republike a zúčastniť sa európskych festivalov a európskych showcase festivalov.



Najbližšie King Shaolin bude hrať ako support pre českú kapelu Mandrage, ktorá v rámci svojho turné MANDRAGE TOUR 2018 II vystúpi 6.10.2018 v Bratislavskom Ateliéri Babylon. „Už dvakrát sme s nimi hrali na ich domácej pôde, ich nekonečná húževnatosť, precíznosť vo všetkých smeroch a koncertná energia sú veľmi inšpiratívne. Sú to milí ľudia, dobrá partia a sme radi, že im môžeme zahrať ako support. Máme dobré vzťahy a takéto spojenia s českými kapelami, prípadná výmena skúsenosti,

alebo akákoľvek debata je len prirodzená súčasť životov našich národov, ktoré si vždy boli blízke,“ dodal Michal Neffe.





Informácie a foto pre 24hod.sk poskytol Manager Michal Neffe