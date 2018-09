KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Piadinôžka a Pivnica

Piadinôžka

Animované dobrodružstvo pre všetky vekové kategórie obráti mýtus hore nohami, keď mladý šikovný Yeti nájde niečo o čom si myslel, že neexistuje, človeka – piadinôžku.Chýr o piadinôžke sa veľmi rýchlo rozšíri do kmeňa Yeti – ov. Vyvolá senzáciu nad tým, čo ešte môže byť tam vonku vo veľkom svete za ich zasneženou dedinkou. Všetko sa dozvieme v novom príbehu o priateľstve, odvahe a radosti z objavovania.Dlhoročné manželstvo Milana a Táne je v troskách, spája ich už len jediná dcéra Lenka. Keď sa však šestnásťročná tínedžerka nevráti domov z párty, ich život sa obráti naruby. Oboch rodičov pohltí bezmocnosť, strach a pocit viny. Kamaráti, spolužiaci, susedia, nikto im nevie pomôcť. Milan už neverí ani policajnému pátraniu, ktoré nikam nevedie a rozhodne sa odhaliť pravdu sám. Čoho všetkého je schopný zúfalý rodič, keď mu zmizne dieťa?Snímka sa zaoberá poslednými dvoma rokmi život Christy Päffgen – „Nico“, ktorá v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch výrazne ovplyvnila hudobnú produkciu a bola jedno z múz Andyho Warhola. Film hovorí o jej poslednom turné, boji s drogami a osobnými démonmi. Je príbehom znovuzrodenia umelkyne, matky a v neposlednom rade, ikony.Barón sa vracia so svojím sluhom (Jiří Lábus) z ciest po svete, aby obnovil rybníky na svojom panstve. Ako moderný a osvietený človek sa vymyká štandardnému dedinskému životu. Stredom jeho zájmu sa stane nespútaná a výnimočná rychtárova dcéra Katynka rebelujúca proti autoritám vášnivým uctievaním prírody a pohanských rituálov. Inteligentným a krásnym dievčaťom sú očarení všetci, aj učiteľ Voves (Jiří Maryško) a farár Fidelius (Jan Kolařík). Čím viac sa Katynka hastrmanovi približuje, tým viac v ňom narastajú pochybnosti, či ako človek v koži zvieraťa a zviera v človeku tentokrát obstojí. Film vznikol na motívy románu Miloša Urbana oceneného cenou Magnesia Litera.Partia kamarátov si ide užiť do zábavného parku hrôzy. Uprostred strašidelných atrakcií ich ale začne terorizovať a prenasledovať skutočná hrozba, maskovaný zabijak. Ako sa dovoláte pomoci na mieste, kde si všetci myslia, že šialenec, ktorý sa vás pokúša zabiť a likviduje vašich kamarátov, je súčasťou show? Horor „Hell Fest“ pripravili producenti populárneho seriálu Živí mŕtvi (The Walking Dead).