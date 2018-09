Bojnická zoo má nový druh ryby, papagája i vevericu

Bojnická zoologická záhrada, ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková Bojnická zoologická záhrada, ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Bojnice 28. septembra (TASR) - Kolekciu zvierat v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach doplnili v tomto období ďalšie jedince. Návštevníci si tak po novom v jej expozíciách môžu pozrieť nový druh ryby a veverice, tiež samicu ary hyacintovej. Informovala hovorkyňa zoo Simona Kubičková.Ara hyacintová dorazila do bojnickej zoologickej záhrady po dlhých mesiacoch rokovania s koordinátorom európskeho chovného programu. Zoo tak môže konečne zostaviť pár týchto vzácnych papagájov. "Samica pochádza z nemeckej Zoo Norimberg, kde sa narodila minulý rok v máji. Nová ara je zatiaľ v karanténe mimo expozičných priestorov," povedal Michal Sloviak zo zoologického odboru. Samicu čoskoro čaká zoznámenie s rovnako starým samcom, ktorého priviezli do zoo v januári. "Návštevníci tieto veľkolepé modré papagáje môžu prakticky celoročne pozorovať v jednej z vonkajších voliér pavilónu vtákov," priblížila Kubičková.Nový zaujímavý druh pribudol aj do kolekcie malých cicavcov, je ním veverica červenoboká. Pochádza zo Strednej Ameriky, kde sa na rozsiahlom území vyskytuje v rôznych typoch biotopov. "Z hľadiska sfarbenia ide o pomerne variabilný druh vytvárajúci veľké množstvo poddruhov a foriem. Veverica červenoboká je poddruh známy iba z polostrova Nicoya v severozápadnej Kostarike. V európskych zoo je to rarita. Okrem nás ju chovajú len v nemeckej Zoo Magdeburg, odkiaľ sme získali prvých dvoch samcov," opísal Sloviak. Veverice po povinnej karanténe o niekoľko dní umiestnia v expozičnej voliére nad bažantnicou.Novinka čaká na návštevníkov aj v morskom akváriu v budove Vivária. Vrtenka nádherná je drobná ryba s veľkosťou do šiestich až siedmich centimetrov a žiarivým sfarbením. Žije v pároch alebo jednotlivo v plytkých koralových útesoch, najmä v západnej časti Tichého oceánu. Potravu tejto ryby tvoria kôrovce, červy a iné drobné živočíchy. "Meno vrtenka dostala podľa zvláštneho pohybu, ktorý dosahuje vrtením plutiev. Veľmi nápadný je tento pohyb počas párenia a vypúšťania ikier," dodal Sloviak.