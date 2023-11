Video: Katka Koščová a Daniel Špiner vydávajú nový album Krehkosť

Katka Koščová a Daniel Špiner vydávajú nový album s názvom Krehkosť. Vznikal v priebehu niekoľkých dní a večerov v zrube pod Tatrami. Organicky, bez príprav, nahrávaný so všetkými ruchmi, špinou a životom naokolo. Výsledkom je hodinová nahrávka postavená hlavne na klavíri a textoch o intimite, kráse, ale aj bolesti a pominuteľnosti.





Duo Koščová - Špiner má za sebou viac ako 1300 koncertov v rôznych zostavách, s kapelou či sláčikovým ansámblom. Na začiatku tohto roka sa po dlhšom čase rozhodli ísť na turné len oni dvaja, komorne a bez hostí. Hudobný minimalizmus do značnej miery preniesli aj do tvorby nového albumu Krehkosť a postavili ho hlavne na Katkinom speve a Danielovom klavíri. Občas sa nenútene pridá kontrabas, gitara a akordeón.V dvoch skladbách hosťuje český spevák a herec Ondřej Ruml, s ktorým sa Katka pozná ešte z projektu textára a producenta Michala Horáčka "Český kalendář". S nápadom osloviť ho na spoluprácu na novom albume prišiel Daniel Špiner."Keď piesne vznikali, veľa sme sa s Danielom Špinerom rozprávali. Riešili sme spoločenskú situáciu, vzťahy, to, že si tu poletujeme v džungli, príliš istí všetkým a všetkými, čo máme. Priveľa vecí považujeme za samozrejmosť, pripadáme si nesmrteľní, nemenní. A pritom sme všetci takí krehkí. V rukách pevne držíme len daný moment, nič viac," hovorí Katka Koščová.Práve z pocitu pominuteľnosti a krehkosti vznikol nápad na názov nového albumu, jeho celkový zvuk, a tiež vizuálne stvárnenie. Na prednú stranu obalu nahrávky hudobníci použili ilustráciu kolibríkov od nemeckého biológa a darwinistu Ernsta Haeckela z knihy Kunstformen der Natur.Album Krehkosť obsahuje 13 skladieb a od 13. novembra je dostupný ako CD v obchodoch aj na stránke vydavateľstva Slnko Records. Od 24. novembra sa bude dať vypočuť aj na streamovacích platformách.