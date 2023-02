VIDEO: Kocúrkovo v podaní Činohry SND otvára priestor na myslenie

Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie 4. februára premiéru inscenácie hry Jána Chalupku (1791 – 1871) Kocúrkovo, ktorou chce otvárať priestor na myslenie. Réžie slovenskej divadelnej klasiky sa ujal Rastislav Ballek. Podpísal sa aj pod koncept a scenár predstavenia spolu s dramaturgom Petrom Pavlacom.





"Nádejam sa, že sa stane inscenáciou, ktorá bude nielen otvárať priestor na myslenie, ale priam provokovať k mysleniu, že neustrnieme v tom, že máme nejakú predstavu o Kocúrkove, že to je historická hra z 19. storočia a vlastne nevieme, čo sa tam a prečo deje a aké sú tie postavy, že zrazu začneme vôbec pátrať po tých postavách," povedala na štvrtkovej tlačovej konferencii Miriam Kičiňová, dočasne poverená riadením Činohry SND.Činoherný súbor sa podľa nej znovu vracia k slovenskej klasike v snahe pochopiť autora, ktorý "bol vzdelaním hodný Voltaira, ale nikdy nemal takéto uznanie". "Dotknúť sa toho, že divadlo je rôznorodá, pestrá estetická zmes a my dokážeme ísť rôznymi estetikami, a zároveň tou poslednou vrstvou je môj individuálny pocit, kde a kedy sa (ne)cítim ako Kocúrkovčan, či som alebo nechcem byť súčasťou niečoho takého, ako je Kocúrkovo," dodala Kičiňová.Tvorcovia inscenácie vychádzali z prostredia fiktívneho mesta, v ktorom sa odráža slovenská realita z čias vzniku hry. "Alebo možno nielen tých čias, vychádzali sme z Kocúrkova ako fenoménu a z Jána Chalupku ako zakladateľa slovenskej komédie a divadla, kňaza, buditeľa a zároveň človeka so zmyslom pre vtip, situáciu, žart a komediálne tempo," uviedol pre TASR Ballek k inscenácii, ktorá sa snaží komunikovať s autorom a naplniť jeho zámery. "Poprepájať jeho život, inú tvorbu a životnú situáciu, aby ten chalupkovský a kocúrkovský kozmos bol čo najplastickejší a najmnohostrannejší. Pochopiť Chalupku a pochopiť súčasného diváka, z týchto dvoch polôh je inscenácia zložená," poznamenal režisér.Na javisku bude dianie komentovať sám autor Chalupka sebe príznačným bystrým umom, satirickými postrehmi a inteligentným humorom. Účinkujú Anežka Petrová, Robert Roth, Ondrej Kovaľ, Martin Šalacha, Roman Poláčik, Jakub Rybárik, Gregor Hološka (ako hosť) a Michal Noga (ako hosť).Scénu navrhol Michal Lošonský, kostýmy Katarína Holková. Autorom hudby je Róbert Mankovecký.