 Radíme

09. decembra 2025

09. decembra 2025

PODVODNÍCI ÚTOČIA: Na toto si dávajte pred Vianocami pozor



Za uplynulé tri roky narástol podľa jej štatistík počet pokusov o podvod cez online bankovníctvo štvornásobne, pričom sú zarátané tie úspešné aj neúspešné.



Zdieľať
PODVODNÍCI ÚTOČIA: Na toto si dávajte pred Vianocami pozor

Počet aj hodnota finančných podvodov stále rastú. Podvodníci menia taktiky a objavujú sa nové typy útokov. Banky v tejto súvislosti prijímajú opatrenia, dôležité však je, aby boli ostražití aj klienti a nepodľahli psychologickému nátlaku, upozornila Slovenská sporiteľňa.


Za uplynulé tri roky narástol podľa jej štatistík počet pokusov o podvod cez online bankovníctvo štvornásobne, pričom sú zarátané tie úspešné aj neúspešné. Podobne výrazný rast je aj pri pohľade na hodnotu podvodov. Za uplynulých päť rokov narástla táto suma o 500 % a stále rastie. Za prvý polrok tohto roka sa podvodníci snažili klientov a klientky sporiteľne pripraviť o toľko peňazí, ako za celý rok 2024.

Pred sebou máme veľmi háklivé predvianočné obdobie, kedy ľudia nakupujú darčeky online a strácajú ostražitosť. Chceli by sme apelovať na ľudí, aby si dávali veľký pozor, aby si overovali volajúcich či píšucich cez četovacie aplikácie a tiež, aby sa nenechali zmanipulovať,“ upozornil šéf bezpečnosti v Slovenskej sporiteľni Ján Adamovský.

Podvodníci podľa neho neustále prichádzajú s novými podvodmi alebo „vylepšeniami“ tých úspešných. Veľmi dobre pritom ovládajú manipulačné techniky, vďaka ktorým im ľudia dobrovoľne pošlú peniaze v presvedčení, že pomôžu sebe, svojim blízkym alebo núdznym. Tento rok najviac dominovali investičné podvody a podvody typu falošný bankár, falošný syn či dcéra, či falošné brigády. „Netreba však stratiť ostražitosť. Podvodné e-shopy, bazáre či kuriéri sú tu s nami stále,“ doplnil Adamovský.


Festival Pohoda tento týždeň oznamuje výrazné ženské mená. Prvým je hypnotizujúca Novozélanďanka Aldous Harding

