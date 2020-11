Video: Matovič tvrdí, že sme objavili atómovú bombu proti koronavírusu, Krajčí je opatrný optimista

Konštatoval to v piatok na tlačovom brífingu minister zdravotníctva Marek Krajčí. Toho v medzitýždennom porovnaní potešil najmä spomalený nárast 14-dennej incidencie, počtu hospitalizovaných na pľúcnej ventilácii aj JIS.

Navyše percento pozitívne testovaných kleslo (aktuálne 13,9 %, minulý týždeň 19,4 %), čo je podľa Krajčího veľmi dobrý trend, aj keď toto číslo skresľuje celoplošné testovanie.

Reprodukčné číslo kleslo

Slovensku rovnako v medzitýždennom porovnaní kleslo aj reprodukčné číslo a počet infikovaných. Minister zdravotníctva je však v prílišnom optimizme opatrný, pretože počet infikovaných nad 65 rokov, teda najrizikovejšej skupiny, výrazne narástol.

Na brífingu sa zúčastnil aj premiér Igor Matovič, ktorý sa objavil na verejnosti prvýkrát po absolvovaní domácej karantény.

„Slovensko ide dobrou cestou, aj keď v zahraničí počty nakazených prudko rastú. Kleslo nám reprodukčné číslo a počet infikovaných v týždennom meradle o 7 %. Pričom minulý týždeň tam bol medzitýždňový nárast o 48 %. Som však smutný z výrazného nárastu infikovaných nad 65 rokov. Minulý týždeň bol výsledok 1 501 aktuálne 2 429,“ uviedol Marek Krajčí.

Najlepší je okres Rožňava

Najviac postihnutými okresmi sú na Slovensku aktuálne Bánovce nad Bebravou, Ružomberok a Sabinov. Naopak, veľmi dobre sú na tom južné regióny Slovenska, najlepšie Rožňava.

„Celoplošné testovanie dosiahlo presne to, čo sme od neho očakávali. Zlomili sme koronavírusu pomyselný väz na krivke. Druhé celoplošné testovanie by malo tento efekt ešte umocniť. Samozrejme musíme pokračovať v dodržiavaní R-O-R. Ak si to nepokazíme, ponúkneme k slobode inú, úspešnú cestu voči iným krajinám EÚ. Celoplošným testovaním sme doslova objavili atómovú bombu voči koronavírusu,“ povedal v piatok premiér Igor Matovič.

Odberné miesta v zelených okresoch od pondelka

Kým pred prvým plošným testovaním vysvetľovali ministerstvá obrany a zdravotníctva podrobne, ako to bude bude prebiehať, pred druhým kolom je komunikácia vlády skromnejšia.

Medzitým sa nahromadili otázky o rôznych situáciách a okolnostiach, ktoré neboli domyslené v pravidlách. Zmätok spôsobila tento týždeň napríklad chýbajúca výnimka zákazu vychádzania pre osoby, ktoré sa v prvom kole netestovali, ale neskôr chceli ísť na antigénový test. Obávali sa, že by im za to hrozila sankcia.

„Áno, zabudlo sa na ľudí, ktorí neboli na prvom testovaní a chceli sa prísť otestovať v druhom kole,“ priznal premiér s tým, že títo ľudia môžu ísť na test.

Matovič zároveň vysvetlil, prečo sa druhé kolo koná len v okresoch, kde pomer pozitívnych testov prekročil 0,7 percenta: „Chceli sme dosiahnuť s čo najmenšou námahou a s nasadením ozbrojených síl čo najväčší efekt.“ Kým odborníci navrhovali hranicu 1,5 percenta, Igor Matovič podľa vlastných slov navrhoval ešte prísnejšiu hranicu, teda menej ako 0,7 percenta.

Premiér objasnil aj ďalšiu nejasnosť – ako prechádzať cez červené okresy, napríklad ak ľudia cestujú z Bratislavy do Košíc, čo sú zelené okresy: „Ak prechádzate len krížom cez okres a nevystupujete z auta, nemusíte mať certifikát. Ak ale zastanete a stúpite na pôdu toho okresu, certifikát by ste mali mať,“ vysvetlil premiér.

Matovič sľúbil, že od pondelka by mali byť vo všetkých zelených okresoch, kde nebude druhé kolo plošného testovania, mobilné odberné miesta. Minister zdravotníctva bol však v tomto prísľube opatrnejší. „Dostal som tú úlohu v stredu, ale robíme všetko preto, aby sme to stihli,“ povedal Krajčí. „Ministerstvo zdravotníctva sa postará,“ doplnil ministra Matovič.

Minister Krajčí následne vyzval samosprávy, aby v prípade, že majú záujem o vytvorenie odberného miesta na testovanie, začali konať a ministerstvo zdravotníctva im s tým pomôže.

Od pondelka spustí štát aj pilotné testovanie na hraniciach s Ukrajinou a to od 7:00 ráno do 19:00.

Matovič: Odklonili sme sa „z českej cesty“

Bez plošného testovania by sa podľa premiéra nepodarilo zvrátiť nepriaznivý vývoj epidémie a situácia by sa u nás zhoršovala podobne rýchlo ako v Česku. „Ak by sme neurobili tie dva odvážne kroky, pilotné a plošné testovanie, mali by sme výsledok niekde nad 4000,“ povedal Igor Matovič.

„Keď si to spoločne nepokazíme, tendenciu sme nabrali veľmi veľmi dobrú,“ myslí si premiér. Kým iné krajiny v Európe podľa neho zatvárali obyvateľov doma bez práce, Slovensko skúsilo ísť vlastnou cestou.

