VIDEO: Múzeum Červený Kameň uvádza počas sviatkov nové predstavenie

Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň uvádza počas vianočných sviatkov nové predstavenie z vlastnej dielne, rozprávku Snehulienka. Informoval o tom kultúrno-propagačný manažér Daniel Domorák.





Ako doplnil, príbehom o princeznej nadviaže múzeum na rad divácky úspešných rozprávok prezentovaných návštevníkom za ostatné roky. "Príbeh o ženskej kráse a žiarlivosti patrí k najstarším folklórnym rozprávkam. Po stáročných snahách zachytiť túto rozprávku sa dodnes po celom svete zachovalo viac ako štyristo verzií. Vianočné predstavenie na hrade Červený Kmeň ponúkne zo Snehulienky to najlepšie, čo dobre poznáme, ale aj to, čo by ste si o Snehulienke nikdy nepomysleli," uviedol Domorák."Pôvodne sme chceli zahrať pôvodnú verziu zo 16. storočia, ale pri našom výskume rozprávky sme zistili, že najzaujímavejšie na nej sú práve jej dejiny. Vyvíjala sa v čase na rôzne spôsoby a menila sa veľmi zásadne vrátane záveru. To, čo poznajú dnešní čitatelia z verzie Grimmovcov, je už len polovica pôvodnej verzie rozprávky z 15. storočia," povedal pre TASR Domorák.Vianočné prehliadky sa konajú do piatka (30. 12.) v čase od 10.00 do 17.00 h. Začiatok prehliadky je každých 30 minút.