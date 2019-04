Video: Tottenham po bláznivom zápase vyradil v Lige majstrov Manchester City

Liga majstrov 2018/2019



štvrťfinále - odveta



Manchester City (Angl.) - Tottenham Hotspur (Angl.) 4:3 (3:2) - prvý zápas 0:1 , do semifinále postúpil Tottenham Hotspur

Góly: 4. a 21. Sterling, 11. B. Silva, 59. Agüero - 7. a 10. Son Heung-min, 73. Llorente, ŽK: 41. Moussa Sissoko, 48. Son Heung-min, 54. Rose, 77. Wanyama (všetci Tottenham), rozhodoval: Cüneyt Cakir (Tur.)



Zostavy:

Manchester City: Ederson - Walker, Kompany, Laporte, B. Mendy (84. L. Sané) - De Bruyne, Gündogan, D. Silva (63. Fernandinho) - Sterling, Agüero, B. Silva

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose (90. D. Sánchez) - Moussa Sissoko (41. Llorente), Wanyama - Alli, Eriksen, Lucas Moura (82. Davies) - Son Heung-min







MANCHESTER 17. apríla (WebNoviny.sk) - Tottenham Hotspur postúpil medzi kvarteto semifinalistov futbalovej Ligy majstrov 2018/2019, aj keď Manchester City po bláznivom úvode zvíťazil na vlastnom ihrisku nad súperom z Londýna 4:3.Keďže však v prvom stretnutí uspeli "kohúti" na svojom novootvorenom štadióne 1:0, budú to oni, ktorí sa vďaka väčšiemu počtu strelených gólov na ihrisku súpera premiérovo predstavia medzi najlepšou štvoricou v najprestížnejšej európskej futbalovej súťaži.O účasť vo finále súťaže zabojujú s Ajaxom Amsterdam. Prvé semifinálové duely sa uskutočnia 30. apríla a 1. mája. Odvety sa uskutočnia 7. a 8. mája.Duel na Etihad Stadium mal neuveriteľný začiatok. Už v 4. min sa za domácich "citizens" presadil anglický útočník Raheem Sterling. Hostí však tento gól nevyviedol z miery. Kórejský reprezentant Son Heung-min zaznamenal v 7. a 10 min dva góly a naklonil misky váh na stranu hostí.Radosť "kohútov" však trvala iba krátku chvíľu, keď v 11. min za domácich vyrovnával Portugalčan Bernardo Silva. Úradujúceho anglického majstra dostal znovu do vedenia svojim druhým zásahom v zápase Raheem Sterling. Ďalšieho gólu sa diváci dočkali až v 59. min, keď skóroval historicky najlepší strelec manchesterského klubu Sergio Agüero.V 77. min vrátil hosťom do rúk postupové karty španielsky útočník Fernando Llorente. Domáci aj napriek mohutnému záverečnému tlaku nedokázaili streliť vytúžený gól a z postupu do semifinále sa tešili Londýnčania.