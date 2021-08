Walmart bude v donáškovej službe konkurovať Uberu, využiť chce drony aj samoriadené autá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Americký maloobchodný reťazec Walmart oznámil, že začne komercionalizovať svoju donáškovú službu. Na donášku produktov iných maloobchodníkov do domovov zákazníkov do niekoľkých hodín využije externých pracovníkov, samoriadené vozidlá alebo aj drony.Donáškové služby pre zákazníkov svojich vlastných predajní Walmart odštartoval už pred tromi rokmi a pokrýva nimi 70 percent populácie USA. Doručuje pritom viac ako 160-tisíc druhov tovarov z viac ako 3-tisíc predajní.Stratégia, ktorú reťazec Walmart ohlásil v utorok, znamená, že chce konkurovať takým spoločnostiam, ako sú Uber, DoorDash a ďalšie donáškové firmy. Reťazec sa tak snaží rozšíriť zdroj svojich ziskov do iných oblasti ako je jeho základné podnikanie v maloobchode.Firma Walmart však odmietla poskytnúť konkrétne údaje o plánovaných investíciách do donáškovej služby alebo prezradiť finančné ciele, ktoré si v tejto oblasti stanovila.