Video: Nový klip Smola Hrušky v krízových časoch - Kvások a Ja

Ostáva nám internet a čakanie, z ktorého vznikajú rôzne skvelé online výstupy a projekty. Niektorí hľadajú inšpiráciu aj v iných oblastiach a nie sú im v týchto krízových časoch cudzie ani činnosti, ktoré predtým vyvolávali skôr úsmev na tvári. Nie je tomu inak ani u frontmana kapely Smola a Hrušky Jozefa Spoka Kramára, ktorý sa pustil do stavebných prác na svojej chalupe a popritom sa stíha zaúčať aj do tajov domácej kuchyne. Podarilo sa mu upiecť svoj prvé domáce kváskové rožteky. To využil aj pri tvorbe novej pesničky s názvom Kvások a Ja.

„Keď som sa počas nášho prvého živého online koncertu pred 2 týždňami spýtal fanúšikov, čo robia v týchto chvíľach, medzi rôznymi odpoveďami bola aj táto: Pozorujem ako kysne kvások. Prišlo mi to v danú chvíľu dosť vtipné. Následne som len tak z plezíru začal v priamom prenose skladať pesničku o kvásku a sľúbil som fanúšikovi, že ju čoskoro dokončím. Zhodou okolností som ani nerátal, že v ten istý deň, keď začnem so skladaním novej pesničky nám pošle kámoška skutočný kvások. Doma boli zrazu dva kvásky - jeden živý a druhý pesničkový. Skladbu som opäť nahral na chalupe a okrem kvásku som do toho zapojil tému sedenia doma, izolácie, nudy a toho, že umelci žijeme v ťažkých časoch, keď sa obávame o svoju existenciu a naše miesto vo svete. Dúfam, že to umelci, manažéri a realizačné tímy vydržia v psychickom zdraví. Verím, že sa raz všetko vráti do starých koľají, budeme môcť koncertovať a ľudom rozdávať radosť. Na druhej strane je to ukážka, že aj v takýchto časoch sa vieme baviť a potešiť sami seba aj fanúšikov. Po skladbe Nasaďme si Hrušky je to ďalšia skladba s aktuálnou témou a je to taký môj hudobný corona denník. Na rozdiel od predchádzajúcej skladby, táto novinka Kvások a Ja, prešla postprodukciou a mixážou Paľa Fecíka, keď sme všetko riešili online. V klipe mal prsty aj náš fanúšik Daniel Buc, ktorý z nudy doma vytvoril video s animovanou postavičkou a napadlo mi, že ho oslovím, či by chcel spolupracovať na klipe. Potešilo ho to a tak sme v priebehu troch dní vytvorili klip len pomocou smartfónov, ktoré disponujú rozšírenou realitou. O výslednú podobu klipu sa postaral dlhoročný kamarát a skvelý kameraman Pavol Varga. Teším sa, že v časoch, keď na sociálnych sieťach vidím jednu nezmyselnú výzvu za druhou, tak hoci som si žiadnu z nich nedal, asi v nej budem pokračovať a to je napísať a vydať každý mesiac novú skladbu aj s klipom. Je to už štvrtá skladba v tomto roku pre Smola a Hrušky alebo pre sólový projekt Spoko a navyše ide o tretí song, ktorý vznikol spontánne a bez dlhých priprav“, približuje vznik kváskovej pesničky Spoko Kramár.

