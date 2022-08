Cirque du Soleil príde do Bratislavy s predstavením Corteo, Benčík opísal jeho najobľúbenejší moment (video)

Príprava predstavenia trvala tri roky

Pohrebný sprievod a rozlúčka

Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal

4.8.2022 - Cirque du Soleil prichádza na Slovensko s predstavením Corteo. Divákom a diváčkam sa predstaví na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Budú si ho môcť pozrieť v dňoch 15. až 18. septembra 2022.Predstavenie prinesie cirkusovú atmosféru, divadelné zážitky, ale aj odvážne akrobatické kúsky. Corteo v taliančine znamená poslednú cestu, prípadne pohreb. V tlačových správach to uviedla agentúra Vivien.Najdivadelnejšia a najväčšia cirkusová šou, tak pre agentúru SITA opísal prestavenie Corteo herec Juraj Benčík , ktorý temer dva roky stvárňoval jej hlavnú postavu, klauna Maura.Predstavenie sa presúvalo 68 kamiónmi a príprava trvala tri roky, čo je podľa Benčíka v Cirque du Soleil bežný čas prípravy predstavenia.Autorom je divadelník, herec, scenárista i režisér Daniele Finzi Pasca. Corteo je postavené na protirečení toho, ako klaun, zábavná postava, ktorá by mala ľudí rozosmievať, zomiera.Predstavenie je jeho pohrebným sprievodom i rozlúčkou z jeho priateľmi a je zavŕšené Maurovým odletom do neba na bicykli v sprievode anjelov. Benčík stvárňoval postavu Maura dvadsať mesiacov.Benčík má v rámci predstavenia mnoho obľúbených momentov, no za najúžasnejší, najdôležitejší a najkrajší moment označuje Maurov odlet, keď sa s ním všetci lúčia a na jednej strane je všetkým ľúto, že to končí, no zároveň sú šťastní, že to s ním mohli zažiť.„Diváci sa môžu tešiť na fenomenálnu a fascinujúcu oslavu priateľstva, lásky a oslavu najdôležitejšieho kresťanského princípu, že je niečo večné," uzavrel Benčík.