Video: Polemic predstavuje nový singel a klip ‘Medicína’. Novinka, ktorá lieči smiechom!

Príbeh o zázračnom nápoji SMIECH, ktorí si kapela vypestovala a následne uviedla do sveta cez teleshopping vás rozhodne rozveselí, v klipe nechýba viacero veľmi zábavných scén, ktorých nakrúcanie si užívali aj samotní členovia kapely. “Po prvýkrát sme si vyskúšali farmársky outfit, nestratili by sme sa v ňom asi ani na country festivale,” hovorí s úsmevom Braňo “Bejzo” Bajza. “Najväčšia zábava pre nás bolo asi nakrúcanie scény, ktorú sme si nazvali teleshopping,” spomína Peter “Petko” Opet, ktorý bravúrne zahral legendárneho teleshoppingového moderátora Horsta Fuchsa, ktorého si určite mnohí pamätajú z obdobia 90. rokov. “Snažil som sa ho vystihnúť oblečením, gestami aj mimikou, nechýbal ani asistent, ktorého si zahral Bejzo, bola to veľká sranda!”

Pozrite si nový videoklip k skladbe ‘MEDICÍNA’

Autorom skladby ‘Medicína’ je Michal ”Mickey” Novácky, ktorý hovorí, že skladba, ako aj samotný text vznikli expresne rýchlo: “A je to tak dobre. Mám rád tie momenty, keď netreba veľa špekulovať a pesnička sa akoby sama vypýta na svet. Napokon, čo môže byť lepšie ako terapia smiechom?”

Klip sa nakrúcal vo viacerých lokáciách - v bare, vo filmovom štúdiu, v obývačke aj na čerstvom vzduchu v sade. Kapela si zajazdila aj na naleštenom veteránovi, dodávke Wartburg z 50-tych rokov minulého storočia. Kvôli nakrúcaniu kapela dokonca absolvovala aj tanečný tréning, na ktorom si naštudovali choreografiu pod vedením lektorky Broni Jurášovej (manželky bubeníka Andreja) z pezinskej tanečnej školy Sunny Dance. Dievčatá z tanečnej školy sa objavili v klipe aj v komparze a v úlohách asistentiek teleshoppingu.

V klipe vystupuje aj viacero epizódnych postáv v roli unudených a otrávených ľudí, ktorých na nohy postaví zázračný nápoj SMIECH. Verne ich stvárnilo pár detí členov kapely, blogerka Janka Travelhacker, ako aj komici Sveťo Malachovský a René Štúr, ktorí prijali ponuku na účinkovanie v novom klipe s radosťou.

O scenár a réžiu klipu ‘Medicína’ sa postaral Marek Mackovič, s ktorým je kapela Polemic previazaná dlhoročnou spoluprácou. “S chalanmi sme začali spolupracovať už v roku 2005 a vždy boli otvorení akýmkoľvek bláznovstvám vo videoklipoch. Teraz sme si sadli s kamarátom Juraj Čiefom a hľadali sme niečo absurdné. Našli sme v podstate kolobeh smiechu v prírode. Od sadenia, cez zber smiechu, teleshopping až po koncového zákazníka. Smutní ľudia sa po vypití smiechu zázračne zmenia na veselých. Chlapci z kapely mávajú väčšinou pred natáčaním obavy, tvrdia, že nie sú herci, ale vždy sú tie obavy neopodstatnené. Aj tu hrá každý z nich rovno niekoľko rôznych postáv. Dúfam, že sa ľudia pri pozeraní budú zabávať aspoň tak, ako sme sa my zabávali pri filmovaní.”

Ak by ste chceli vidieť kapelu Polemic naživo, v prípade priaznivej situácie v súvislosti s koronavírusom budete mať na to tento rok zopár nečakaných príležitostí. Kvôli karanténe a následným obmedzeniam musela totiž kapela presunúť niekoľko termínov koncertov na jeseň. “Veríme, že sa situácia bude vyvíjať pozitívne a že sa s našimi fanúšikmi stretneme opäť naživo aj v kluboch - pri zachovaní všetkých bezpečnostných a preventívnych opatrení. Už teraz máme za sebou pár úspešných letných podujatí, veríme, že to bude takto pokračovať aj ďalej,” dodáva Peter “Petko” Opet.

Termíny najbližších koncertov:

20.8. Senec, Slnecne jazera, Senec

22.8. Brezno, OK Mini Leto festival

28.8. Bratislava, UPRISING FESTIVAL

19.9. Poltár, Dni mesta

25.9. Žilina, Smerr klub 77

14.10. CZ Brno - Fléda + Medial Banana

15.10. Kosice - Tabačka + Medial Banana

23.10. Bratislava - MMC + Medial Banana