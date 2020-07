Video: Robo Opatovský pozná Tajný recept na úspešný vzťah

Tretia spolupráca s textárom Martinom Chudíkom je letná a optimisticky naladená. Videoklip, v ktorom sa objavuje aj Robova dcéra Hanka, sa nakrúcal na česko-slovenskej hranici pri Sudoměřiciach a práce na ňom komplikovali komáre.

“S Martinom Chudíkom som už spolupracovali pri skladbách Modlím sa hudbou a Bez teba. V týchto dňoch, kedy sa už uvoľňujú opatrenia a všetci sme pozitívnejšie naladení, som mu poslal demo verziu letnej skladby, či by mi vedel napísať ľahký, pozitívny text,” povedal R. Opatovský a dodal: ”Tak ako vie Martin vystihnúť náročnejšie témy, tak aj pri tejto veselej sa trafil presne do čierneho. To sa odrazilo aj pri samotnom nahrávaní, kedy ja som mal jasnú predstavu o tom, ako to má znieť, aké melódie chcem použiť a nakoniec sme ju s gitatistom Romanom Mečiarom a trúbkarom- akordeonistom Ondrom Jurášim nahrali za poldňa.” Skladbu si doteraz mohli vypočuť fanúšikovia na jeho 8 letných koncertoch, pričom od prvých tónov bola viditeľná pozitívna reakcia divákov. “Videl som ľuďom úsmev na tvári. Teším sa, že som mohol nahrať skladbu, ktorá znie rovnako na nahrávke a aj na koncertoch,” povedal Robo.

Robo Opatovský – Tajný vzťah:





Tanec, láska, slnko, bikeri aj ohňová šou - ingrediencie Tajného receptu

Videoklip ku skladbe zveril Robo Opatovský svojmu grafikovi a dizajnérovi Filipovi Cemperovi, ktorý sa stará aj o jeho sociálne siete. Rovnako ako v prípade samotnej skladby aj zadanie na videoklip bolo podobné. Celý videoklip je jedna kompozičná choreografia, v ktorej každý vedel čo má robiť. “Natočme ľahký klip s dynamikou, v zaujímavom prostredí s talentovanými ľuďmi. Tajný recept - leto, slnko, sloboda a láska...to sú tie pravé ingrediencie tajného receptu.Tajomnú femme fatale si v klipe zahrala Martina Comisso - moderátorka rádia Jemné.

Lokalita pri jazere pri Sudomericiach na nakrúcanie prilákala aj neželaný komparz, ktorý potrápil najmä účinkujúcich. Veľmi obetavo k svojej úlohe v klipe pristúpila najmä Robova dcéra Hanka, ktorá bola pripravená na nakrúcanie a tesne pred záberom ju uštipol komár na čelo. “Keďže sme točili viacero záberov, tak na tých neskorších je to trochu vidieť,” prezradil Filip Cemper. “Pozrel som sa na ňu a hovorím, že má veľkú bolačku na čele, prečo niečo nepovedala a ona odvetila, že už bolo všetko pripravené a ona to chcela zvládnuť,” dodal hrdý otec R. Opatovský.

Tajný recept R. Opatovského

Robo žije v dlhoročnom stabilnom manželstve. “Základnými ingredienciami sú podľa mňa tolerancia, obetavosť a vzájomný rešpekt. Čo treba dávkovať veľmi opatrne je žiarlivosť. Štipka vzťah okorení, ale keď je jej veľmi veľa, tak sa to nekončí dobre,” prezradil spevák.

Letné koncerty Roba Opatovského

30.7. Bojnice - Kúpeľná kaviarnička

7.8. Košice - Gesto Cafe & Brunch

8.8. Vranov nad Topľou - Café Moon

21.8. Topoľčany - Segafredo Espresso

28.8. Hlohovec - Craft beer and Coffee Pod Smrekom