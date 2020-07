Huawei smartfóny majú novú foto funkciu, s ktorou zažiarite vo fotosúťaži Next Image

Majitelia smartfónov Huawei P40 a P40 Pro majú automaticky výhodu: môžu totiž využiť pokročilé funkcie fotoaparátu, ktoré prišli len s nedávnou aktualizáciou. Pomôžu vám vybrať najlepší záber zo sekvencie či odstrániť okoloidúcich z fotografie.

Najlepší záber? Nechajte to na telefón

Skúsenejší fotografi vedia, že vybrať tú najlepšiu fotografiu zo série je niekedy náročnejšia úloha, než jej samotné zachytenie. V Huawei na to mysleli, a výsledkom je prelomová funkcia Golden Snap v modeloch P40 Pro a P40.

Golden Snap využíva procesor Kirin 990 5G v kombinácii s umelou inteligenciou na zachytenie série záberov tesne pred a tesne po stlačení spúšte fotoaparátu. V praxi to teda znamená, že aj keď stlačíte spúšť iba raz, fotoaparát zhotoví niekoľko fotiek v rámci 1,7-sekundového časového intervalu. Výsledkom bude viacero snímok, z ktorých sa dá vyberať v postprodukcii. Umožňuje tak vrátiť sa späť, alebo naopak posunúť sa dopredu v čase, a vybrať tak najlepší záber daného okamihu.

Navyše, softvér porovnáva fotky s internou databázou a vyberie trojicu, ktorú považuje za najlepšiu. Tieto obrázky označí ikonou koruny. Funkciu Golden Snap oceníte najmä vtedy, ak chcete zachytiť pohybujúce sa objekty.

Odstránenie okoloidúcich či odrazu svetla

Umelá inteligencia nepomáha len s výberom fotky v postprodukcii, ale dokáže do nej aj aktívne zasahovať. Skvelým príkladom je funkcia Odstránenie osôb z fotografie. Ako už jej názov napovedá, umožňuje odstrániť náhodných okoloidúcich na snímke, a to kombináciou viacerých záberov do jedného. Výsledkom bude čisté pozadie, ktoré umožní vyniknúť hlavnému objektu.

Posledná šanca: Prihláste sa a vyhrajte 10 000 dolárov

Ak už fotografiu máte vybratú, práve teraz je ten správny čas sa o ňu podeliť. Ak máte fotku zhotovenú akýmkoľvek smartfónom Huawei a prihlásite ju do jednej z piatich kategórií do súťaže Huawei Next Image, môžu desiati z vás vyhrať v lokálnom kole smartfón Huawei P40 či bluetooth reproduktor. Dve najlepšie fotky z každej kategórie budú vystavené na verejnej výstave a postúpia aj do celosvetového kola, kde zabojujú o hlavnú výhru 10-tisíc dolárov a hodnotné ceny. Motivácia je veľká - minulý rok putovala hlavná výhra a niekoľko ďalších cien do susedného Česka.

Na prihlasovanie už máte iba pár dní - súťaž končí v piatok, 31. júla 2020 o 18:00. Svoje fotky môžete do tohto termínu prihlasovať na stránke Huafan v sekcii Galéria.