Video: Robo Opatovský predstavil videoklip k novej piesni Blázon

Robo Opatovský zverejnil videoklip k novej skladbe Blázon. "Pre mňa je to pokračovanie príbehu z piesne Keď muž miluje ženu, ale každý má svoju vlastnú predstavivosť," komentoval novinku, ktorú zaradil aj na výberovku 2020 - 2010 Modlím sa hudbou. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.Text k skladbe aj réžiu videoklipu mala v rukách Oľga Záblacká. "Mám pocit, že je to pokračovanie pesničky Keď muž miluje ženu. Oľga tvrdí, že každý by si mal spraviť svoju vlastnú predstavu a zapojiť vlastnú fantáziu," hovorí Opatovský a dodáva: "On, ktorý sľuboval lásku do konca života a aj by pre ženu zabil, to úplne pokašľal...blázon." Ženích, Slavomír Zich, celý čas nechápe, čo sa vlastne stalo. Jeho videoklipová manželka Dominika Dubayová našla v jeho mobile kompromitujúcu fotografiu. No namiesto toho, aby sa spýtala, čo to má znamenať, reagovala veľmi impulzívne. Dokonca Slava sotila oblečeného do ľadovej vody v bazéne. "Príbeh videoklipu nekopíruje celkom presne text piesne. Nechala som priestor fantázii diváka. Ten môže len dedukovať, či sa aféra vysvetlila, či zvíťazila láska nad pocitom žiarlivosti. Dievčatá a ženy robia často prehnane rýchle závery, vytvárajú si domnienky, ktoré sa nemusia zakladať na pravde," myslí si autorka hudby, scenára a režisérka videoklipu Záblacká.Vo videoklipe si mladá dvojica užíva chvíle svadby, cestuje vlakom po Európe, až kým on neurobí osudnú chybu. "Hlavní predstavitelia to fantasticky zahrali a tvoria pár aj v skutočnosti, takže všetky emócie krásne zapadli," hodnotí Záblacká.Špeciálny tón skladby Blázon výrazovo podtrhuje použitie rôznych vlakových motívov vo videoklipe. Nakrúcanie prebiehalo na viacerých miestach, pričom štáb sa dostal aj do Múzea dopravy v Budapešti. "Oľgu tiež fascinujú stanice a vlaky, pre filmový štáb to je perfektné prostredie, všetkým sa nám páčili sekvencie vo vlakovej chodbe a netradične zariadenom vozni s klavírom, kde som pieseň spieval," dodal spevák.Videoklip nakrúcali vlani v novembri, členovia štábu sa v otestovanej bubline cítili bezpečne. "Nakrúcanie sekvencie v Budapešti stihli doslova v hodine dvanáste. Hodinu a pol po tom, čo dotočili, začal v Maďarsku tvrdý lockdown," poznamenala Čurná s tým, že uvedenie videoklipu, pôvodne naplánované na január tohto roka, ovplyvnil lockdown na Slovensku: "Postprodukcia teda musela prebiehať online, čo ju výrazne predĺžilo."