Video: Robotník našiel v múre správu vo fľaši, napísali ju pred 112 rokmi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.11.2019 - V americkom štáte New Jersey našiel robotník správu vo fľaši starú 112 rokov. Robert Kanaby objavil fľašu od piva v stene počas renovácie Montclair State University. List pochádza z 3. júla 1907. "Toto je dôkaz, že tento múr postavili dvaja murári z Newarku v New Jersey, a to William Hanly a James Lennon," napísali v liste. Vedenie univerzity aktívne pátra po príbuzných oboch mužov.