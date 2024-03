Video: Sima Magušinová a Zuzana Smatanová vydali spoločnú pieseň Duše divoké

Po skladbe Prichádza pokoj predstavuje speváčka Sima Magušinová ďalšiu novinku z pripravovaného albumu. Spolu so Zuzkou Smatanovou naspievali duet Duše divoké.



V závere minulého roka potešila Sima Magušinová svojich fanúšikov hneď niekoľkokrát, počas vypredaného adventného turné v slovenských a českých mestách aj spoluprácou s Tomášom Klusom, s ktorým si zaspievala v piesni k rozprávke Tonko, Slávka a kúzelné svetlo. Začiatkom roka vydala kalendár na 365 dní s úryvkami textov piesní, básní a myšlienok. So speváčkou Zuzkou Smatanovou predstavuje novú skladbu v poradí z jej siedmeho štúdiového albumu, ktorý vyjde v najbližších mesiacoch.



Duše divoké nikdy nezomierajú, spievajú Sima Magušinová a Zuzka Smatanová, ktoré okrem lásky k horám a prírode spája aj nová spoločná skladba.



"Ďakujem Sime za pozvanie, mám radosť z tejto spolupráce, myslím, že to bola asi len otázka času, kedy sa my dve spojíme. Obe sme pesničkárky s gitarou, máme svoje svety a divoké duše, ktoré rady chodia do hôr a cítia slobodu. A táto pieseň je presne o tom," hovorí o novinke Zuzka Smatanová.



Obe speváčky cítili veľkú radosť zo spolupráce aj nahrávania a dúfajú, že sa pozitívna energia prenesie aj na ľudí, ktorí si pieseň vypočujú.



"Duše divoké predstavujú zdravú nespútanosť, ktorá nám často dáva aj väčšiu vďačnosť za všetko, čo máme, ale aj potrebný nadhľad a radosť z jednoduchosti. Keď som pieseň zložila, veľmi sa mi páčilo urobiť z nej duet a Zuzka Smatanová sa mi tam hneď hodila. Veľmi si vážim, že pozvanie prijala, pretože ju mám rada umelecky aj ľudsky," doplnila Sima Magušinová, ktorá je autorkou hudby aj textu.