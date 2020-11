Video: Skupina Darkness Positive vydala nový album, jeho názov je ?

Skupina Darkness Positive vydala nový album ? (Otáznik), spojila v ňom metal, rap aj jazz-funk. Ponúka na ňom tucet piesní, sú nimi More Cowbell, Abyhralima, Joe, Zahynul, Nemáš začo, Kufrík, Sláva, Dáme si gól, Algoritmy, Kam ideme, Sami sebou a Chlapci z dediny.

Ak je niekto na domácej hudobnej scéne dobrý v spájaní zdanlivo nespojiteľných žánrov, je to martinská skupina Darkness Positive. Už debutovým albumom dokázala osloviť poslucháčov nekonvenčným gitarovým popom s džezovými odbočkami, improvizáciami, humorom a jazykom nevhodným pre deti. Teraz prichádza talentované trio s druhým albumom na značke Slnko Records. Jeho názov '?' symbolicky naznačuje, že opäť ide o nahrávku plnú prekvapení.„S prvým albumom to bolo pre nás jednoduché. Verili sme našej hudbe a bolo nám celkom jedno, čo sa bude okolo nás diať. Teraz už máme nejakých fanúšikov a zároveň z histórie vieme, že druhé albumy pochovávajú kapely. Ale aj tak sme si povedali, že urobíme a nahráme to, čo sa nám bude chcieť,” uviedol pre médiá basgitarista Adrián Simonides.Celá nahrávka znie rockovejšie ako jej predchodca a prekvapujúcim momentom je aj progres v prejave speváka, keď napríklad v pesničke Kufrík zaujímavo pracuje s polohami a farbou svojho hlasu.„Nie, neberiem žiadne lieky. Je to spôsobené len vývojom a hlavne praxou. Nahrávam sa u seba doma v štúdiu, niektoré skladby na albume vznikli priamo v našej martinskej skúšobni. Tam totiž vo vedľajšej izbe nebýva moja stará mama, takže sa tam dá dobre odviazať a to je to, čo naše nahrávky viac než potrebujú,” hovorí Šimon Švidraň.Darkness Positive tvoria Šimon Švidraň (gitara, spev), Adrián Simonides (basová gitara) a Matej Richtarčík (bicie). Spolu hrávajú od augusta 2012. Trojica mimoriadne talentovaných inštrumentalistov začínala s priamočiarym džezom, aby ho postupne pretvorila do vlastného žánru, ktorý označuje aj ako antisystémový pop. Ich tvorbu už ocenili napríklad David Koller či undergroundový virál Bert & Friends. S obidvomi odohrali niekoľko koncertov a okrem toho vystúpili na Besede u Bigbítu, festivaloch Sharpe, Soundgarden, Tužina Groove a ďalších. Darkness Positive má na konte dva štúdiové albumy Prvý dojem (2018), ? (2020) a koncertné EP Nitra (live).