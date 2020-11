Video: Sima Martausová zverejnila ústrednú skladbu a videoklip Červené polia k filmu Správa

Speváčka Sima Martausová zverejnila pieseň Červené polia. Skladba a videoklip sprevádza kampaň k filmu Správa režiséra Petra Bebjaka, ktorý je čerstvým slovenským nominantom v boji o sošku Oscara.„Nahrávanie skladby so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, deň nakrúcania klipu aj premiéra skladby sa viažu k symbolickým dátumom," TASR o tom informoval Stanislav Čačko, PR manažér RTVS, ktorá je koproducentom snímky v produkcii DNA Production.Pod text aj hudbu skladby Červené polia sa podpísala samotná interpretka. Martausová pripravila pieseň prakticky hneď po zhliadnutí filmu.„Pesničku som napísala necelé dve hodiny potom, ako som videla film Správa. Bol a stále to je neuveriteľne silný príbeh. V texte nájdete hlas odsúdeného. Prihovára sa vojakovi, ktorý sa ho chystá popraviť – je jeho svedomím," priblížila Sima. „Dokázala napísať pieseň, ktorá presne vystihuje atmosféru filmu – cítiť z nej smútok, ale zároveň aj obrovskú nádej, osamelosť, ale silu nevzdať sa," dodáva producent Rasťo Šesták.S prípravou piesne aj videoklipu sa spájajú viaceré symbolické dátumy. Skladbu nahrávala Martausová so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a dirigentom Adriánom Kokošom 27. januára, v deň 75. výročia oslobodenia najväčšieho nacistického tábora smrti Auschwitz. Aj dátum nakrúcania videoklipu, 9. september, bol symbolický.„Nakrúcali sme v deň, keď sme si pripomenuli jeden z najčernejších momentov našich dejín – prijatie židovského kódexu. Prešlo takmer 80 rokov a my si stále nemôžeme povedať, že táto kapitola z dejín je už definitívne za nami. Práve preto je pre nás príbeh Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu taký dôležitý. Aby sme si znova uvedomili, ako ľahko sa zlo dostane do našich životov, aké hrôzy dokáže spôsobiť a aké ťažké je ho zo spoločnosti vykoreniť," uviedol Šesták.Premiéra videoklipu sa taktiež viaže na symbolický dátum, výročie tzv. Krištáľovej noci. Skladba zaznela po prvý raz vo vysielaní Rádia Slovensko v predvečer smutného výročia, v nedeľu 8. novembra.Správa je jedným z najočakávanejších filmových počinov budúceho roka. Príbeh hovorí o dvoch slovenských Židoch, ktorým sa podarilo ujsť z tábora smrti. V hlavných úlohách sa predstavia Noel Czuczor a Peter Ondrejička. Film je adaptáciou knihy Alfréda Wetzlera Čo Dante nevidel. Zverejnenie podrobnej 32-stranovej správy o tom, ako tábor smrti fungoval, pomohlo zachrániť životy státisícov ľudí. Snímku začiatkom novembra nominovala Slovenská filmová a televízna akadémia do boja o Oscara v kategórii najlepší zahraničný celovečerný film.