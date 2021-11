Video: Skupina IMT Smile predstavuje novú pieseň V lete...

Skupina IMT Smile predstavuje vianočnú skladbu s názvom V lete... Je titulnou skladbou pre nový film od Evity Twardzik, ktorý sa dostane do našich kín na Valentína 2022 s názvom V lete ti poviem, ako sa mám. Po úspešnej spolupráci na filme Príliš osobná známosť sa k fanúšikom dostáva nová pieseň s vianočným nádychom od tejto kapely. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.





„Hudba k piesni mi napadla asi deň pred prvým stretnutím s Evitou a Oľgou, niekedy v máji ešte pred tým, ako som videl film. A vnútorne som cítil, že je to tá pravá pieseň pre tento film. Text napísal Vlado Krausz, pri otázke, že či má byť vianočný, som mu povedal, že len tak trochu, skôr pocitovo. Tú atmosféru mu skôr dodávajú ukážky z filmu, a aktuálne ročné obdobie,“ hovorí Ivan Tásler.„Spolupráca na predošlom filme bola skvelá, a preto sme oslovili Ivana znova, pretože kombinácia značiek IMT Smile a Evity funguje a baví nás,“ dodáva Oľga Núnezová zo spoločnosti Nunez NFE.„Videoklip k skladbe sa natáčal priamo pri tvorbe skladby V lete..., ale uvidíte v ňom exkluzívne aj prvé zábery z filmu V lete ti poviem, ako sa mám. Krédom tohto filmu je, že priatelia sú rodina, ktorú si vyberáš. A v tomto duchu sa nesie aj naša spolupráca s IMT Smile, pretože chlapcov považujeme za súčasť našej rodiny,” doplnila k filmovej skladbe Evita.„Touto skladbou sme vlastne začali aj práce na novom albume IMT Smile. Ten by sme chceli vydať niekedy na konci leta budúceho roka,“ spresňuje Tásler.Film V lete ti poviem, ako sa mám, má namierené do našich kín na Valentína 2022. V hlavných úlohách sa predstavia Tereza Kostková, Petra Vajdová, Dominika Morávková, Dana Rogoz, Andrea Vasile, Simona Babčáková, Soňa Norisová, Marián Miezga, Ján Koleník, Ondřej Sokol, Martin Hoffman, Jaroslav Plesl a Pavel Bartos.