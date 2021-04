Video: IMT Smile a Ben Cristovao predstavujú novú spoločnú skladbu Miesto

Skupina IMT Smile už dlhšie avizovala na rok 2021 nový album. Jeho predzvesťou je nová skladba Miesto, ktorú spolu s Ivanom Táslerom naspieval Ben Cristovao. Hudbu zložil Tásler, text napísal Vlado Krausz v spolupráci s Cristovaom. Nahrávali ju v marci v Birdland Studios.







„Nápad osloviť Bena prišiel naozaj spontánne, a hneď od začiatku som vedel, že to bude fungovať a že to takto má byť. S Benom sme sa prvýkrát videli asi pred dvomi rokmi na jednom festivale v Čechách, kde nás prišiel pozdraviť do šatne. Už vtedy som mal z toho krátkeho stretnutia veľmi dobrý pocit a napadlo mi, že by raz mohlo dôjsť k nejakému hudobnému spojeniu,“ uviedol o novinke Tásler.„Cítil som určite zodpovednosť, bola to pre mňa veľká výzva. Vedel som, že chlapci z IMT Smile mi veria, aj preto som si hovoril, že to dáš, daj tomuto songu čo najviac. Už z klavírnej verzie, ktorú mi Ivan poslal, bolo jasné, že výsledok bude veľký,“ hovorí o spoločnej skladbe Cristovao.Skupina IMT Smile ponúka skladbu Miesto ako novinku zo svojho nového albumu, ktorý vychádza v druhej polovici mája. „Som naozaj veľmi rád, že sme tento čas dokázali využiť a zužitkovať ho v oblasti emócií a nápadov. Album ešte síce nevyšiel, ale už teraz viem, že nám pomohol a dodal energiu aj ako kapele. Verím, že sa ľuďom bude páčiť,“ dodal Tásler.Skupina IMT Smile a Ben Cristovao natočili ku skladbe aj spoločný videoklip. Réžie sa ujal Robo Bošeľa. „S Ivanom sme sa zhodli, že energia, ktorá je medzi kapelou a Benom, je jedinečná a treba ju pretransformovať aj na obraz. Klip sme spravili priamo v skúšobni IMT Smile a obohatili sme to o zábery zo štúdia z nahrávania skladby,“ dopĺňa režisér.