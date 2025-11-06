|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 6.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Renáta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. novembra 2025
Myjava sa opäť ponorí do divadla – prichádzajú Frankieho Vianoce v divadle 2025
Počas piatich dní sa návštevníci festivalu môžu tešiť na deväť skvelých predstavení v podaní ôsmich divadiel, jeden koncert a slávnostný ceremoniál Terasa slávy. Na tej tento rok pribudnú tabuľky s menami herečky Chantal Poullain a herca Maroša Kramára. Samozrejme, obaja si ich na terase Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave odhalia osobne.
Zdieľať
Divadelný sviatok na Myjave: Frankieho Vianoce prinášajú 21. ročník plný zážitkov
Od stredy 3. do nedele 7. decembra 2025 sa Myjava dvadsiaty prvý raz stane dejiskom obľúbeného festivalu Frankieho Vianoce v divadle, na ktorý zavítajú mnohé známe herecké osobnosti zo slovenskej a českej divadelnej scény.
Prezidentom 21. festivalového ročníka bude Martin Mňahončák, ktorý sa zároveň predstaví v jednej z pripravovaných hier festivalu.
No a čím konkrétne nás dosky, ktoré znamenajú svet, potešia na kopaniciach tento rok? Nech sa páči, tu je program:
streda 3. 12. 2025
- zaHniezdi sa! Zachráňme Móricka - Féder Teáter, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 10.00 h, vstupné: 3,- €
štvrtok 4. 12. 2025
- Bačov pomocník - Divadlo RAMAGU Spišská Stará Ves, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 9.00 h, vstupné: 3,- €
- Medveď a pytačky - A. P. Čechov/V. Benko, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 11.00 h, vstupné: 3,- €
- Chanoch Levin: Váhavec - Divadlo Astorka Korzo´90, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 18.00 h, účinkujú: L. Latinák, M. Miezga, V. Černý, M. Sládečková, Pe. Šimun, Pa. Šimun, vstupné: 26,- €
piatok 5. 12. 2025
- Na koho to slovo padne - Divadlo Povalač, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 10.00 h, účinkujú: L. Latinák, M. Miezga, V. Kobielsky, R. Jakab, J. Kemka, vstupné: 14,- €
- Koštovka - Bibiana Ondrejková, Roman Féder a ich hostia, TOBB Restaurant Stará Myjava, 17.00 h, vstupné: 15,- €
- Otec - Divadlo Múza Teatro v spolupráci s L + S, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 19.00 h, účinkujú: E. Horváth, Z. Kanócz, A. Bárta, H. Krajčiová, D. Žiaranová, P. Brajerčík, vstupné: 25,- €
sobota 6. 12. 2025
- Funny Fellows - koncert na Námestí M. R. Štefánika v Myjave, vstup voľný
- Terasa Slávy - Chantal Poullain a Maroš Kramár - Slávnostný ceremoniál udeľovania ocenení osobnostiam zo SR a ČR za prínos v kultúre. Terasa Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave, 18.00 h, vstup voľný
- Šest tanečních hodin v šesti týdnech - Divadlo Bolka Polívky, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 19.00 h, účinkujú: Ch. Poullain a M. Kraus, vstupné: 27,- €
nedeľa 7. 12. 2025
- Sobášny list - Teatro Bratislava, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 17.00 h, účinkujú: S. Norisová, D. Žiaranová, M. Mňahončák, D. Hartl, vstupné: 23,- €.
Predpredaj vstupeniek na jednotlivé predstavenia v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave bude realizovaný v kancelárií kultúrneho domu na Partizánskej ulici alebo cez portál www.kultura.myjava.sk, a to od stredy 15. októbra 2025.
Festival pre vás pripravuje Divadelné združenie Korbáč Myjava s podporou mesta Myjava. Generálnym partnerom festivalu je spoločnosť NAD-RESS.
Zmena programu je vyhradená!
Súvisiace články:
Na Myjave sa uskutoční už 20. ročník divadelného festivalu Frankieho Vianoce v divadle 2024 (23. 11. 2024)
Vianoce v divadle 2023: Od 7. do 9. decembra 2023 sa v Myjave bude konať 19. ročník obľúbeného festivalu Frankieho Vianoce v divadle (3. 11. 2023)
Na Myjave sa uskutoční festival Vianoce v divadle 2022 bude to už 18. ročník (31. 10. 2022)
Video: Myjavský festival Vianoce v divadle sa uskutoční aj v roku 2021 (12. 11. 2021)
Divadelný festival Vianoce v divadle 2020 bude kratší o dva dni (3. 12. 2020)
Vianoce v divadle 2020: Vianoce v divadle budú aj tento rok. (23. 11. 2020)
Frankieho Vianoce v divadle 2019 - divadelný festival (30. 10. 2019)
Na Terase slávy pribudnú mená divadelných hercov Božidary Turzonovovej a Pavla Zedníčka (7. 12. 2018)
Vianoce v divadle 2018: 15. ročník s hviezdnym divadelným obsadením. Terasa slávy obohatia PAVEL ZEDNÍČEK a BOŽIDARA TURZONOVOVÁ (13. 10. 2018)
Vianoce v divadle 2017 začínajú už zajtra. Na Terasu slávy pribudnú tabuľky Martina Hubu a Simony Stašovej (6. 12. 2017)
Prečítajte si tiež
Video: Skupina Inekafe predstavuje novinku Keď odchádza niekto
Najkrajšou ženou planéty je Češka