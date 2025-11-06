Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

06. novembra 2025

Myjava sa opäť ponorí do divadla – prichádzajú Frankieho Vianoce v divadle 2025


Počas piatich dní sa návštevníci festivalu môžu tešiť na deväť skvelých predstavení v podaní ôsmich divadiel, jeden koncert a slávnostný ceremoniál Terasa slávy. Na tej tento rok pribudnú tabuľky s menami herečky Chantal Poullain a herca Maroša Kramára. Samozrejme, obaja si ich na terase Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave odhalia osobne.



Myjava sa opäť ponorí do divadla – prichádzajú Frankieho Vianoce v divadle 2025

Divadelný sviatok na Myjave: Frankieho Vianoce prinášajú 21. ročník plný zážitkov

Od stredy 3. do nedele 7. decembra 2025 sa Myjava dvadsiaty prvý raz stane dejiskom obľúbeného festivalu Frankieho Vianoce v divadle, na ktorý zavítajú mnohé známe herecké osobnosti zo slovenskej a českej divadelnej scény.

Prezidentom 21. festivalového ročníka bude Martin Mňahončák, ktorý sa zároveň predstaví v jednej z pripravovaných hier festivalu.

No a čím konkrétne nás dosky, ktoré znamenajú svet, potešia na kopaniciach tento rok? Nech sa páči, tu je program:

streda 3. 12. 2025

  • zaHniezdi sa! Zachráňme Móricka - Féder Teáter, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 10.00 h, vstupné: 3,- €

štvrtok 4. 12. 2025

  • Bačov pomocník - Divadlo RAMAGU Spišská Stará Ves, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 9.00 h, vstupné: 3,- €
  • Medveď a pytačky - A. P. Čechov/V. Benko, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 11.00 h, vstupné: 3,- €
  • Chanoch Levin: Váhavec - Divadlo Astorka Korzo´90, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 18.00 h, účinkujú: L. Latinák, M. Miezga, V. Černý, M. Sládečková, Pe. Šimun, Pa. Šimun, vstupné: 26,- €

piatok 5. 12. 2025

  • Na koho to slovo padne - Divadlo Povalač, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 10.00 h, účinkujú: L. Latinák, M. Miezga, V. Kobielsky, R. Jakab, J. Kemka, vstupné: 14,- €
  • Koštovka - Bibiana Ondrejková, Roman Féder a ich hostia, TOBB Restaurant Stará Myjava, 17.00 h, vstupné: 15,- €
  • Otec - Divadlo Múza Teatro v spolupráci s L + S, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 19.00 h, účinkujú: E. Horváth, Z. Kanócz, A. Bárta, H. Krajčiová, D. Žiaranová, P. Brajerčík, vstupné: 25,- €

sobota 6. 12. 2025

  • Funny Fellows - koncert na Námestí M. R. Štefánika v Myjave, vstup voľný
  • Terasa Slávy - Chantal Poullain a Maroš Kramár - Slávnostný ceremoniál udeľovania ocenení osobnostiam zo SR a ČR za prínos v kultúre. Terasa Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave, 18.00 h, vstup voľný
  • Šest tanečních hodin v šesti týdnech - Divadlo Bolka Polívky, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 19.00 h, účinkujú: Ch. Poullain a M. Kraus, vstupné: 27,- €

nedeľa 7. 12. 2025

  • Sobášny list - Teatro Bratislava, Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave, 17.00 h, účinkujú: S. Norisová, D. Žiaranová, M. Mňahončák, D. Hartl, vstupné: 23,- €.

Predpredaj vstupeniek na jednotlivé predstavenia v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave bude realizovaný v kancelárií kultúrneho domu na Partizánskej ulici alebo cez portál www.kultura.myjava.sk, a to od stredy 15. októbra 2025.

Festival pre vás pripravuje Divadelné združenie Korbáč Myjava s podporou mesta Myjava. Generálnym partnerom festivalu je spoločnosť NAD-RESS.

Zmena programu je vyhradená!


