Video: Skupina Para nahrala titulnú pieseň k filmu Villa Lucia

Priateľstvo, vzťahy, súdržnosť, domov a rodina sú základom novinky skupiny Para. Stala sa titulnou piesňou k celovečernému filmu Michala Kollára Villa Lucia. Informuje o tom spoločnosť Bontonfilm, ktorá snímku uvedie do kín 9. marca.





Na novej skladbe skupina opäť spolupracovala s Janou Kirschner a zakladajúcim členom Pary Matejom Starkovom, ktorý do nej nahral svoj gitarový part. O text sa postaral basgitarista Matúš Vallo spoločne s Kirschner. "Toto som ja, môj vnútorný svet odrážajúci sa v textoch, ktoré napíšem. On sa nemení z roka na rok a niekedy sa nemení ani z albumu na album. Na hlavnej diaľnici našimi životmi sú totiž ľudia, ktorých mám veľmi rád. Sú tam dlhé roky a sú tam dodnes. Sú to rodina a priatelia. A ja som šťastný, že nech som kdekoľvek, môžem sa k nim vždy vrátiť. To je hlavná téma piesne Na ceste," priblížil Vallo.Spevák kapely Lasky hovorí, že nová pieseň sa k nemu veľmi hodí. "Ja som totiž vkuse niekde na ceste, a to nielen so skupinou Para, keď ideme na koncert či do štúdia, ale aj v rámci môjho zamestnania," priznáva s tým, že najmä v minulosti chodieval na otočku až do Holandska po sadenice kvetín, ktoré rozvážal a aj stále rozváža po Slovensku a Česku.Videoklip k novinke nakrúcali v Bratislave. Režisér doň okrem Laskyho obsadil aj jednu z postáv filmu Villa Lucia, českého herca Zdeňka Godlu. "Chceli sme nenútené prepojenie videoklipu a filmu. Tak vzniklo intro so Zdeňkom Godlom, ktorý v postave predáva Laskymu hlavnú rekvizitu klipu taxík, ktorý patrí jeho postave vo filme," opisuje Kollár. "Klip ako taký je návrat k jednoduchým a jasným konceptom MTV videí, kde sa pesnička/video organicky prelína s dejom filmu, s ktorým sa spája a, naopak, klip by mohol byť zároveň scénou z filmu," dodal.