Video: Spoko spomína a podporuje rodinu skladbou Na vlnách, na ktorej hosťuje finalistka Superstar Júlia Kramárová a jej sestra Alžbeta.

Po vydaní úspešných singlov Plamene a rádiového hitu Aj ty to tak cítiš s Mirkou Miškechovou, prekvapuje ďalšou emotívnou skladbou Na Vlnách, na ktorej hosťuje aktuálna finalistka Superstar Júlia Kramárová a jej sestra Alžbeta. Skladba je pomyselné uzavretie a ohliadnutie za obdobím, kedy sa Spoko venoval ako producent a manažér svojím talentovaným neteriam.

„Skladba vznikla počas pobytu v Kanade, kde ma týždeň strávený pri Niagarských vodopádoch fascinoval natoľko, že som počas jednej z nocí napísal tento song. Dlhší čas som sa trápil s interpretáciou a skúšal najprv s kapelou, potom sám, no stále mi tam niečo chýbalo. Neskôr, keď som začal so spoluprácou pre duo Alžbeta a Júlia mi napadlo, že pesničku ponúknem dievčatám a vyzeralo, že som našiel tie pravé interpretky. Nakoniec ani to sme nedotiahli do uspokojivého hudobného výsledku. Dlho sme hľadali ten správny aranžmán a stále tam niečo chýbalo. Dokonca sme k songu natočili aj prvé zábery do klipu, ale ostalo rozpracované. Pesničke nakoniec pomohla náhoda. Počas pandémie som si prechádzal archív skladieb a narazil opäť na song Na vlnách. Vyskúšal som do toho zapojiť môj hlas a vtedy to do seba zapadlo. Konečne som mal pocit, že toto je to, čo celý čas skladbe chýbalo. V Recording studio 11.11. sme skladbu produkčne doladili a prispôsobili na naše hlasy. Možno si niekedy v budúcnosti zahráme túto skladu aj naživo, hoci to nebude jednoduché, keďže všetci traja žijeme v iných krajinách

a každý máme svoje predstavy o hudobných projektoch. Pre mňa má skladba a rovnako aj klip retrospektívny charakter a určitú symboliku. Pripomína mi štyri roky spoločnej spolupráce a zároveň je to štvrtá spoločne vydaná skladba resp. na ktorej sa taktiež podieľali aj dievčatá ako projekt Alžbeta a Júlia. S kapelou Smola a Hrušky to boli single Only love a Zelený čaj, prvý samostatný singel Zámky lásky a moja aktuálna novinka Na vlnách.

Verím, že sa dievčatám bude dariť a dúfam, že keď príde ten správny čas, dokončíme aj nevydané skladby, ktoré som pre nich zložil“, opisuje priebeh tvorby a spolupráce Spoko Kramár.

Tretí videoklip zo Spokovho sólového projektu sa natáčal v kanadskej Niagare, na Liptove a na Spiši. Za výbornou prácou s kamerou a vizuálnymi trikmi stojí dvorný kameraman Pavol Varga. Použité boli aj zábery z pôvodného materiálu, ktoré natáčali Martin Krestián, Mário Puzder, Matej Cvengroš a taktiež sa použili aj archívne zábery Spoka Kramára. Mixáž a zvuk mal na starosti Pavol Fecík. Spoko neustále pracuje na ďalších skladbách pre svoj sólový projekt, z ktorého plánuje vydať EP na svojej nezávislej značke Spoko Music. Nový singel Na vlnách nájdeš na všetkých streamovacích hudobných službách ako sú – iTunes, Spotify, Deezer a pod.

Zdroj: Martin Hlavatý / manažér Smola a Hrušky

Foto: Martin Krestián