Taliansky tenorista Andrea Bocelli prezradil, že mal koronavírus

Svetoznámy taliansky tenorista Andrea Bocelli dnes prezradil, že v marci mal pozitívne testy na nový koronavírus, ale odvtedy sa už úplne uzdravil. Informovala o tom tlačová agentúra DPA, ktorá sa odvolala na taliansku agentúra ANSA.





Operný spevák sa rozprával s novinármi pred nemocnicou v meste Pisa, kam išiel darovať krv na výskum a experimentálnu liečbu krvnou plazmou určenou pacientom s ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus.Bocelli povedal, že jeho manželka a ich dve deti sa tiež koronavírusom nakazili, ale nikto v rodine nemal vážny priebeh ochorenia. "Bola to len mierne zvýšená teplota - 37,2 alebo 37,3, ale možno ani to nie," dodal umelec v Pise, ktorá sa nachádza v talianskom regióne Toskánsko."Podstúpil som test z výteru z krku a videl som, že je pozitívny. Úprimne povedané, keď som to zistil, bolo 10. marca, išiel som si zaplávať do bazéna, pretože som sa cítil dobre," povedal Bocelli, citovaný agentúrou ANSA.Hovorca tenoristu správu potvrdil a pre agentúru DPA uviedol, že Bocelli podstúpil koncom marca ďalší test na koronavírus z výteru a ten vyšiel negatívne.Na Veľkú noc 12. apríla odspieval Bocelli špeciálny koncert v prázdnej katedrále Milánsky dóm. Poslednú skladbu Amazing Grace predniesol na schodoch gotickej katedrály. Cieľom vystúpenia bolo šíriť nádej v meste, tvrdo zasiahnutom pandémiou koronavírusu.