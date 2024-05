Video: Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk je absolútny šampión ťažkej váhy. V Rijáde zdolal britského pästiara Tysona Furyho

Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk je absolútny šampión ťažkej váhy. V očakávanom súboji v saudskoarabskom Rijáde zdolal britského pästiara Tysona Furyho po dvanástich kolách tesne na body a zjednotil opasky všetkých štyroch organizácií. Obaja boxeri boli doteraz v profesionálnom ringu nezdolaní.



"Je to veľké víťazstvo nielen pre mňa, ale aj pre moju krajinu a vojakov, ktorí ju teraz bránia. Ďakujem celému môjmu tímu a chcem si užiť tento veľký deň," vyhlásil po víťazstve 37-ročný Usyk. Za víťaza ho určili dvaja z troch rozhodcov (115:112 a 114:113), jeden sa priklonil na stranu Furyho (114:113).



Usyk tak k titulom WBA, WBO a IBF pridal aj opasok organizácie WBC, ktorý doteraz držal Fury. Stal sa tak prvým nesporným šampiónom v ťažkej váhe po 24 rokoch a vôbec prvým so štyrmi opaskami. Posledný absolútny majster sveta Lennox Lewis (od novembra 1999 do apríla 2000) mal v držaní iba tri opasky. Ukrajinec, zlatý olympijský medailista z roku 2012, má teraz v profesionálnom ringu bilanciu 22 víťazstiev z 22 súbojov.



Fury bol s verdiktom arbitrov nespokojný. "Som presvedčený, že som tento zápas vyhral. Väčšinu kôl som bol lepší. Jeho krajina je vo vojne a preto sa ľudia priklonia skôr na jeho stranu. Ďakujem mu však za dobrý zápas, bolo to tesné," uviedol Fury podľa DPA. Utrpel vôbec prvú prehru, na konte má aj 34 víťazstiev a jednu remízu. S Usykom by sa mali stretnúť v odvete ešte v tomto roku, pravdepodobne v októbri.



Ukrajinec mal svižnejší štart do súboja, ale potom prevzal iniciatívu Fury. Všetko sa však zmenilo v záverečných kolách a v deviatom z dvanástich mal britský boxer namále. Od súpera inkasoval viacero tvrdých úderov, ringový rozhodca ho prvýkrát počítal a pred knokautom uchránil Furyho iba gong, oznamujúci koniec kola. "Nezaoberám sa tým, či som mal vyhrať KO. Zdolal som ho a je to pre mňa veľký deň," vrátil sa ku kľúčovým momentom zápasu Usyk, ktorý musel po stretnutí zamieriť do nemocnice s tržnou ranou nad okom a podozrením na zlomeninu čeľuste.



Priamo v hľadisku 22-tisícovej arény v Rijáde si "súboj storočia" pozreli viaceré známe osobnosti. Nechýbali futbalisti Cristiano Ronaldo a Neymar, či niekdajší boxerský šampión a Usykov krajan Vladimir Kličko.