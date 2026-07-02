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02. júla 2026

Zomrel známy textár a producent Martin Sarvaš. Spájaný bol najmä so skupinou Tublatanka


Tagy: Tublatanka Úmrtie

Spolupracoval aj s Palom Haberom, skupinami Hex a Elán či s Ladislavom Lučeničom a Petrom Lipom. Hudobný svet smúti, vo veku 65 rokov zomrel textár, manažér a producent



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2.7.2026 (SITA.sk) - Spolupracoval aj s Palom Haberom, skupinami Hex a Elán či s Ladislavom Lučeničom a Petrom Lipom.

Zomrel známy textár a producent Martin Sarvaš. Spájaný bol najmä so skupinou Tublatanka


Hudobný svet smúti, vo veku 65 rokov zomrel textár, manažér a producent Martin Sarvaš. Jeho meno sa spájalo najmä so skupinou Tublatanka, ktorej bol dvorným textárom.

Spolupracoval aj s Palom Haberom, skupinami Hex a Elán či s Ladislavom Lučeničom a Petrom Lipom. So zármutkom prijalo správu o jeho smrti aj ministerstvo kultúry.

Výrazná poetika tvorby


„Martin Sarvaš patril k najvýraznejším autorom slovenských piesňových textov a k osobnostiam, ktoré zásadne ovplyvnili vývoj domácej rockovej a populárnej hudby,“ napísalo ministerstvo na svojej oficiálnej stránke.

Zároveň vyzdvihlo, že jeho textársku tvorbu charakterizovala výrazná poetika, silné metafory a schopnosť prepájať spoločenské témy, osobné prežívanie a rockovú energiu do pôsobivých lyrických celkov. Rezort pripomenul, že okrem textov sa venoval aj manažérskej práci, publicistike a spolupracoval na viacerých kultúrnych projektoch.

Spravodlivosť od Davovej psychózy


„Slovenská kultúra stráca výraznú osobnosť, ktorej dielo zostáva trvalou súčasťou jej moderných dejín,“ doplnilo ministerstvo. Dcéra Martina Sarvaša Andrea Ivančinová napísala pre otca emotívny odkaz.

„Tato, nikdy sme si nedávali veľké prejavy lásky, vždy sme len vedeli, že sa ľúbime. Navyše som podľa mamy tvoj klon, takže som rozumela tvojej citlivej umeleckej duši a ty mojej. Viem, že už našla pokoj a z diaľky nás ochraňuješ. Ako vždy. God bless you. Na jeho počesť tu púšťam Spravodlivosť od Davovej psychózy, ktorú mi prikázal zahrať na svojom pohrebe,“ napísala na sociálnej sieti.


Zdroj: SITA.sk - Zomrel známy textár a producent Martin Sarvaš. Spájaný bol najmä so skupinou Tublatanka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tublatanka Úmrtie
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