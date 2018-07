Pussy Riot na Pohode upozornili na zásahy vlády do umenia

Na archívnej snímke členky ruskej kontroverznej skupiny Pussy Riot Nadežda Tolokonnikovová (vľavo) a Marija Aľochinová (vpravo) hovoria s Charlotte Churchovou (v strede). Foto: TASR/AP Na archívnej snímke členky ruskej kontroverznej skupiny Pussy Riot Nadežda Tolokonnikovová (vľavo) a Marija Aľochinová (vpravo) hovoria s Charlotte Churchovou (v strede). Foto: TASR/AP

Trenčín 7. júla (TASR) – Multižánrový festival Pohoda priviedol do Trenčína aj ruské politické zoskupenie Pussy Riot. Členovia skupiny sa zúčastnili na politickej debate a v sobotnom programe vystúpili s hudobno-divadelným projektom Riot Days by Pussy Riot Theatre. Michal Kaščák na diskusii s členmi kapely povedal, že vláda by nemala zasahovať do umenia. Organizátori festivalu pozvali skupinu, aby zdôraznili, že aj opozičné umenie musí byť slobodné.Na Pohodu prišla jedna z členiek Pussy Riot, Maria Aľochinová, ktorá svoje pôsobenie v ruskej opozícii zhrnula v predstavení, inšpirovaným jej knihou. Predstavenie zobrazuje ich najznámejšie protestné akcie z Červeného námestia a z katedrály, útek pred políciou, zadržanie, moskovské väzenie, súdny proces a život v trestaneckej kolónii. Skupina kritizovala spoluprácu cirkvi s vládou, podmienky ruských väzňov, ale aj obsadenie Československa v roku 1968. Maria bola spolu s Nadeždou Tolokonnikovovou a Jekaterinou Samucevičovou v roku 2012 odsúdená na dva roky väzenia. Predstavenie režíroval Jurij Muravitskij, držiteľ Ruskej národnej divadelnej ceny "Zlatá maska".Opozičné zoskupenie Pussy Riot, pomocou alternatívnych vystúpení, dlhodobo kritizuje Kremeľ za korupciu, zneužívanie moci a agresiu voči iným krajinám. "Nie sme hudobná skupina, ale politický umelecký kolektív, sú medzi nami hudobníci, ale nie je to hlavné zameranie," povedala Aľochinová, pred plným stanom. Dodala, že hrozba odsúdenia a väzenia by pre politických aktivistov nemala byť dôvodom nekonať.