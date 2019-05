VIDEO: V Spišskej Belej čoskoro odhalia sochu M. R. Štefánika

Na snímke časť hliníkovej sochy Milana Rastislava Štefánika vytŕča z ochrannej fólie počas pripevnenia na podstavec v parku v centre Spišskej Belej 28. mája 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Na snímke muži pripravujú hliníkovú sochu Milana Rastislava Štefánika na pripevnenie na podstavec v parku v centre Spišskej Belej 28. mája 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Na snímke muž odstraňuje ochrannú fóliu z hliníkovej sochy Milana Rastislava Štefánika počas pripevnenia na podstavec v parku v centre Spišskej Belej 28. mája 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Na snímke muž kontroluje umiestnenie hliníkovej sochy Milana Rastislava Štefánika počas pripevnenia na podstavec v parku v centre Spišskej Belej 28. mája 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Spišská Belá 28. mája (TASR) – Hliníková socha Milana Rastislava Štefánika je už na svojom mieste v Spišskej Belej, do parku pri evanjelickom kostole ju priviezli v utorok. Socha váži približne 250 kilogramov a na Slovensku je len veľmi málo hliníkových sôch v takejto veľkosti. Potvrdil to jej zhotoviteľ Peter Kolčák s tým, že pri realizácii bolo asi najťažšie urobiť samotný postoj Štefánika.,“ skonštatoval Kolčák, ktorý takúto veľkú sochu tvoril prvýkrát. Dodal, že najprv vypracovali polovičný model, odliaty taktiež z hliníka. Potom vypracovali hlinenú verziu v mierke jeden k jednej, z ktorej sa následne odliala do súčasnej hliníkovej podoby.Edita Svocáková z Mestského úradu v Spišskej Belej uviedla, že sochu Štefánika prvýkrát v meste nainštalovali v roku 1939, keď však bola na inom mieste, pri mestskom úrade. „,“ priblížila s tým, že myšlienka, aby sa na svoje miesto opäť vrátila, skrsla v skupinke obyvateľov ešte v roku 2015. Na nový odliatok sochy Štefánika sa poskladali miestni obyvatelia, viaceré firmy, ale aj miestna samospráva a štát.Autorom návrhu modelu novej sochy bol akademický sochár Štefan Hudzík. Sochu z hliníka s výškou 2,3 metra však vzhľadom na jeho náhle úmrtie zhotovil výtvarník a sochár Peter Kolčák. Umiestnili ju na 1,5-metrovom betónovom podstavci so šírkou 85 krát 85 centimetrov. V parku pri evanjelickom kostole bolo potrebné zrealizovať aj terénne úpravy vrátane zásahov do verejnej zelene, pribudli tam nové chodníky, prístupové schodisko a verejné osvetlenie. Sochu slávnostne odhalia v piatok 31. mája počas Dní mesta Spišská Belá.