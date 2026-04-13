13. apríla 2026

Stav mostov v Košickom kraji je alarmujúci, Šimko označil zistenia NKÚ za zarážajúce a načrtol riešenie


Tagy: Poslanec parlamentu Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ)

Mosty v správe Košického samosprávneho kraja sú takmer v najhoršom stave na Slovensku. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorá bola ...



13.4.2026 (SITA.sk) - Mosty v správe Košického samosprávneho kraja sú takmer v najhoršom stave na Slovensku. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorá bola predmetom zasadnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR) pre hospodárske záležitosti 9. apríla 2026.


NKÚ zastúpený predsedom Ľubomírom Andrássym na výbore  hospodárske záležitosti prezentoval výsledky kontroly „Opravy a údržby ciest
v správe VÚC“. Tá nadväzuje na obdobnú správu NKÚ z roku 2021 a teda mapuje stav cestnej infraštruktúry od roku 2017.

Z výsledku kontroly NKÚ okrem iného vyplýva, že za posledných 9 rokov, ktoré sú zároveň obdobím župana Rastislava Trnku, sa stav mostov v Košickom kraji zhoršil o viac ako 500 percent. Zatiaľ čo v roku 2017 bolo v zlom stave 68 mostov na území Košického kraja, v roku 2024 ich bolo až 383, dnes to môže byť ešte viac.

Vyplýva z toho, že Košický samosprávny kraj má jeden z najhorších stavov mostov na Slovensku a situácia sa naďalej zhoršuje. Len mierne horšie je na tom Trnavský kraj, kde je v zlom stave je 383 zo 654 všetkých mostov v Košickom kraji.

Nehospodárne míňanie peňazí


Prednesené fakty NKÚ zhodnotil ako zarážajúce prítomný poslanec a člen výboru Igor Šimko (Hlas-SD), ktorý je z Košického kraja. Upozornil, že mosty sú na východe Slovenska často jediným dopravným spojením medzi obcami, regiónmi mimo Košíc a ich nedostupnosť môže spôsobiť ľuďom veľké problémy, ako tomu bolo napríklad pri rekonštrukcii mosta Sírnik, kedy bola obchádzka pre každodenný život viac ako 40 km. Už nehovoriac o ohrození bezpečnosti a zdravia obyvateľov, ktorí denne dochádzajú do práce, k lekárovi, či detí do škôl.
Na dopravnú infraštruktúru v Košickom kraji sa míňa obrovské množstvo peňazí nehospodárne. Stav mostov je však stále horší. Kraj neustále argumentuje, že na opravy nemá dosť peňazí a pred voľbami chystá ďalšie veľké zadlžovanie, najdrahšie na východe. Čerpanie eurofondov v kraji je však aj podľa správy NKÚ žalostné, peniaze sa vyhadzujú na reklamu a marketing a na kilometer cesty dáva KSK z bežných výdavkov najviac zo všetkých krajov na Slovensku. Ak sa teda niečo robí, robí sa to veľmi neefektívne a reálne výsledky sa nedostavujú.

— Igor Šimko, poslanec za stranu Hlas-SD

Trestný čin všeobecného ohrozenia


Šimko však neostal len pri kritike a na výbore predniesol zároveň návrh na systémové riešenie opráv dopravnej infraštruktúry v krajoch – koncepčný monitoring všetkých mostov, a realizáciu opráv formou PPP projektov, viaczdrojového financovania bude nevyhnutné najbližšie roky.

Predseda NKÚ Andrássy zhodnotil riešenie cez PPP projekty ako prínosné s tým, že samozrejme bude potrebné projekty posudzovať prípad od prípadu a na základe analýz.

„Alarmujúce čísla z kontroly NKÚ sú buď dôkazom dlhodobej obrovskej neschopnosti aktuálneho vedenia Košického kraja alebo iného účelu. Po deviatich rokoch županovania Rastislava Trnku ide o systémové zlyhanie a jeho rezignáciu na zlepšovanie života ľudí vo všetkých okresoch Košického kraja. Pri známych kauzách na úrade KSK počítajme aj s možnosťou, že sa niekto môže snažiť dostať mosty do
havarijného stavu. Vtedy totiž na sanáciu nie je potrebný výber dodávateľa, ale priame zadanie, čo môže byť absolútnym zlyhaním voči obyvateľom ale aj hospodárnosti s peniazmi ľudí. Obyvatelia si zaslúžia bezpečné mosty namiesto podozrení zo zlodejín,“ zhodnotil Šimko.

Upozornil pritom na to, že vedomé nesmerovanie financií do infraštruktúry, ktorú denne využívajú státisíce ľudí, môže naplniť podmienky trestného činu všeobecného ohrozenia. Dodal, že od aktuálneho vedenia neočakáva schopnosť zapojiť sa do budovania nových úsekov či strategických projektov typu Diaľnica na Zemplín, ak dlhodobo nedokáže riešiť sanáciu existujúceho stavu.


Zdroj: SITA.sk - Stav mostov v Košickom kraji je alarmujúci, Šimko označil zistenia NKÚ za zarážajúce a načrtol riešenie © SITA Všetky práva vyhradené.

