Viskupič sa postavil na stranu kultúrnych organizácií, trnavských poslancov žiada o zníženie dane z nehnuteľnosti

Dane v tisíckach eur

Cieľom bolo získať viac peňazí do rozpočtu

22.5.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič rokoval s primátorom Trnavy Petrom Bročkom o riešení situácie po radikálnom zvýšení dane z nehnuteľností pre kultúrne a vzdelávacie organizácie župy.Krajských poslancov o tom informoval Viskupič. Divadlo Jána Palárika, Západoslovenské múzeum, Galéria Jána Koniarka a ďalšie organizácie so sídlom v Trnave majú mestu platiť daň z nehnuteľností v tisíckach eur.Napríklad múzeum, ktoré sídli v historických priestoroch bývalého kláštora, má v tomto roku zaplatiť daň takmer 29-tisíc eur.Trnava zvýšila dane pre kultúrne organizácie v porovnaní s minulým rokom v priemere o 2100 percent.„S pánom primátorom sme sa stretli a povedali sme si požiadavku na určitú mieru kompenzácie na tento rok a znovuzavedenie výnimky pre zdaňovanie kultúrnych, školských a sociálnych zariadení na území mesta Trnava,“ povedal Viskupič.Dodal, že neexistuje žiadna iná samospráva, ktorá by takýmto spôsobom pristupovala ku kultúrnym a ďalším zariadeniam na svojom území.Mestské zastupiteľstvo v Trnave menilo všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností v decembri minulého roku s účinnosťou od 1. januára tohto roku.Okrem zvýšenia viacerých sadzieb dane mestskí poslanci zrušili aj rôzne oslobodenia napríklad pre nemocnicu, kultúrne organizácie alebo školy. Týmto spôsobom chceli získať do rozpočtu o 3,7-milióna eur viac.