Víťazstvo Ruska vo vojne na Ukrajine by posilnilo ostatných agresorov, upozornila premiérka Marinová

2.12.2022 (Webnoviny.sk) - Fínska premiérka Sanna Marinová v piatok varovala, že víťazstvo Ruska vo vojne na Ukrajine posilní ostatných agresorov. Povedala to v Sydney na záver návštevy Austrálie a Nového Zélandu.V prejave vyzvala demokracie, aby posilnili sankcie voči Rusku. „Nemýľte sa, ak Rusko vyhrá svoju hroznú stávku, nebude jediné, kto sa bude cítiť posilnený. Rovnaké temné konanie bude lákať aj ostatných,“ povedal Marinová.Vyzvala tiež demokracie, aby si nevytvárali „kritickú závislosť“ od autoritárskych štátov, ako je Čína. „Stali sme sa príliš závislí od spolupráce s režimami, ktoré nezdieľajú naše spoločné hodnoty,“ dodala Marinová, pričom ako príklad použila fínsku závislosť od ruských energií.Upozornila tiež, že Západ nemôže byť závislý napríklad od mikročipov, polovodičov alebo akýchkoľvek kritických technológií, čo sa týka autoritárskych krajín. „Pretože ak by sa tieto obchodné cesty náhle prerušili, mali by sme problémy,“ skonštatovala.