Víťazstvo Ukrajiny závisí od spolupráce, povedal európskym ministrom prezident Zelenskyj

Razantné kroky Ukrajiny

Cesta Ukrajiny do NATO

2.10.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je presvedčený, že „Ukrajina a celý slobodný svet sú schopné vyhrať túto konfrontáciu (s Ruskom)“. Víťazstvo však podľa jeho slov priamo závisí od spolupráce. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Čím ráznejšie a zásadovejšie kroky spoločne podnikneme, tým skôr sa táto vojna skončí. Skončí sa to spravodlivo. Skončí sa to obnovením našej územnej celistvosti a spoľahlivou zárukou mieru pre celú Európu,“ povedal ukrajinský prezident európskym ministrom zahraničia v Kyjeve.Prítomnosť vysokopostavených diplomatov v hlavnom meste Ukrajiny je podľa Zelenského krokom vpred k posilneniu Európy. „Musíme neustále prijímať nové obranné a diplomatické, politické a integračné, ekonomické a sankčné kroky, ktoré posilnia naše spoločné pozície. Čím aktívnejší budeme my, naše vedenie, naše iniciatívy, tým menej bude pravdepodobné, že sa Rusko prispôsobí nášmu spoločnému tlaku,“ vyjadril sa prezident podľa webstránky jeho úradu.Medzi dôležité kroky okrem ďalšej vojenskej pomoci a spoločnej výroby zbraní podľa ukrajinského prezidenta patrí aj cesta Ukrajiny k členstvu v NATO a nový balík sankcií proti Rusku, ako aj „tohtoročný začiatok rokovaní o členstve Ukrajiny v EÚ“. Josep Borrell na to reagoval so slovami: „Môžete si byť istý naším odhodlaním byť po boku Ukrajiny tak dlho, ako to bude potrebné“.