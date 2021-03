Petra Vlhová odovzdala Plamienku výťažok zo súťaže o jej originálnu pretekársku prilbu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2021 (Webnoviny.sk) -Hlavnú cenu, ktorou bola originálna helma Petry Vlhovej s jej podpisom, získala pani Lívia z Ludrovej pri Ružomberku, ktorá má doma troch malých lyžiarov, veľkých fanúšikov Petry Vlhovej. Petrinej prilbe sa nesmierne potešila a povedala, že počas sezóny ju budú deti nosiť a v lete bude mať zasa svoje čestné miesto vo vitríne."Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže o moju prilbu a touto cestou by som chcela spolu s mojim generálnym partnerom UNIQA darovať výťažok z nej detskému hospicu Plamienok. Veľmi ďakujeme," komentovala s potešením výsledky súťaže čerstvá držiteľka veľkého krištáľového glóbusu Petra Vlhová."K sume, ktorá sa vyzbierala v sms súťaži, sme doložili aj náš príspevok a tak spoločne venujeme Plamienku 10 000 Eur. Som veľmi rada, že sa touto akciou podarilo potešiť viacerých ľudí – nielen výhercov Petinej prilby a jej čiapok, ale najmä tím, ktorý sa v Plamienku aj v tejto ťažkej dobe stará o nevyliečiteľne choré deti u nich doma. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a najmä Petre, ktorá si aj počas tvrdej sezóny našla čas a osobne túto súťaž podporila," povedala riaditeľka Brand and marketing UNIQA Silvia Vlasková.Nezisková organizácia Plamienok sa stará o nevyliečiteľne choré deti v ich domácom prostredí, aby svoj čas nemuseli tráviť v nemocnici, ale doma, so svojimi blízkymi. MUDr. Mária Jasenková z Plamienka hovorí, že ich náročná práca je veľkou výzvou najmä v tomto komplikovanom období pandémie a preto ich Petrin odkaz s výťažkom zo súťaže veľmi potešil."V tejto pandemickej dobe si nesmierne vážime dôveru, nezištnú pomoc a podporu Petry Vlhovej, jej tímu, generálneho partnera UNIQA ako aj všetkých ľudí, ktorí prispeli a Plamienok podporili. Ďakujeme, že nám dôverujete, že spolu s vami môžeme vážne, nevyliečiteľne chorým deťom ponúknuť domov, blízkosť rodiny a domáce návštevy našich lekárov, sestier a ďalších odborníkov. Pomoc Plamienka je pre rodiny bezplatná, z daru budeme hradiť všetky nevyhnutné náklady spojené s domácou starostlivosťou – lieky, benzín, špeciálny zdravotný materiál, telefonáty a pod. Tešíme sa z Petrinho vynikajúceho športového výkonu, budeme sa aj my usilovať našu pomoc dlhodobo zlepšovať," povedala Mária Jasenková.Informačný servis