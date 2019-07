Vláda po nezvolení v NRSR hľadá opäť predsedu protikorupčného úradu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) – Úrad vlády SR hľadá opäť záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Parlament na svojom júnovom zasadnutí nevybral predsedu spomedzi dvoch kandidátok, ktoré predložila vláda po navrhnutí komisiou. Kandidátky boli právnička Zuzana Dlugošová a úradníčka Monika Filipová. TASR o tom informovali z Tlačového odboru Úradu vlády SR.Verejné vypočutia sa tak budú opakovať. Následne sa kandidáti odobria vládou, ktorá predloží opäť dve mená do parlamentu na odhlasovanie. Prihlášky možných záujemcov bude prijímať úrad vlády do 24. septembra. Podrobnejšie informácie nájdu prípadní záujemcovia na webovom sídle úradu vlády.uvádza sa v tlačovej správe.Koalícia nezvolením predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti fakticky vyslovila nedôveru sama sebe. Myslí si to bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená). Podľa nadácie Zastavme korupciu parlament vyslal signál, že nechce bojovať proti korupcii. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) poukázal na to, že kým nebude zvolený predseda, bude mať kompetencie úradu naďalej Národný inšpektorát práce.Nový úrad má chrániť whistleblowerov, teda ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť. Jeho zriadenie priniesol nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý vstúpil do platnosti 1. marca.Inštitúcia má byť nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho úlohou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti bude raz za rok predkladať správu Národnej rade SR.