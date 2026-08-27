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Vlastné značky COOP Jednoty sa oplatia. Výhodnejšie ceny dopĺňa cashback aj ďalšie zľavy


Tagy: Cashback PR Zľavy

Nakupovať vlastné značky COOP Jednoty sa v týchto týždňoch oplatí ešte viac. Najväčšia domáca maloobchodná sieť ponúka široký výber výrobkov pod značkami ako Dobrá cena, Mamičkine ...



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new project 11 676x444 27.8.2026 (SITA.sk) - Nakupovať vlastné značky COOP Jednoty sa v týchto týždňoch oplatí ešte viac.


Najväčšia domáca maloobchodná sieť ponúka široký výber výrobkov pod značkami ako Dobrá cena, Mamičkine dobroty či Tradičná kvalita, pri ktorých kladie dôraz na kvalitu, chuť a spoluprácu so slovenskými dodávateľmi. Až do 16. septembra si pritom zákazníci môžu dopriať slovenskú kvalitu za ešte výhodnejšie ceny – produkty vlastných značiek sú dostupné za zvýhodnené ceny a pri ich nákupe môžu navyše získať cashback na ďalší nákup. Výhodný nákup sa tým však nekončí – "Appkáči” nakupujú ešte výhodnejšie vďaka kupónom v aplikácii COOP Jednota Klub.

Overená kvalita za výhodnú cenu


Jednou zo stálic medzi vlastnými značkami COOP Jednoty je Tradičná kvalita, ktorá v súčasnosti postupne prichádza na pulty v novom dizajne. Značka prešla redizajnom, jej zameranie však zostáva rovnaké – ponúka potraviny s overenou receptúrou a dôrazom na poctivé suroviny. Patria sem výrobky dennej spotreby, od mlieka, masla, smotany a syrov cez mäsové výrobky až po strukoviny, sladkosti či ďalšie trvanlivé potraviny. S novými obalmi sa už zákazníci môžu stretnúť napríklad pri mliečnych či mäsových výrobkoch, pri niektorých sladkých pochutinách a postupne pribúdajú aj pri ďalších výrobkoch značky.

Aktuálne zvýhodnené nákupy sú zároveň dobrou príležitosťou vyskúšať aj novinky. Tie prináša napríklad rad Mamičkine dobroty, ktorý stavia na tradičných a známych chutiach domácej kuchyne. Najnovšie jeho ponuku rozšírili makové šúľance v 400-gramovom balení. Novinka dopĺňa sortiment radu, v ktorom zákazníci nájdu produkty inšpirované jedlami a chuťami z domácej kuchyne.

Pri každodennom nákupe môžu zákazníci siahnuť aj po širokej ponuke produktov Dobrá cena. Ako napovedá samotný názov, tento rad je zameraný na cenovo dostupné výrobky a ponúka možnosť výhodnejšie nakúpiť produkty bežnej spotreby naprieč viacerými kategóriami.

Ponuku vlastných značiek rozširuje aj rad TOMU VER, ktorý je určený hlavne pre zákazníkov s intoleranciami a špecifickými výživovými potrebami. V jeho sortimente sú napríklad bezlepkové a bezlaktózové potraviny či produkty so zvýšeným obsahom bielkovín.

Pod vlastnou značkou najväčšej domácej siete nájdu zákazníci aj Zelovoc, ktorý ponúka čerstvé ovocie a zeleninu, pričom plodiny, ktoré sa dajú pestovať na Slovensku, pochádzajú od slovenských pestovateľov. Ponuka vlastných značiek COOP Jednota navyše nekončí pri potravinách. Domáca sieť ponúka aj kozmetiku a výrobky osobnej hygieny pod značkou BIOVA a sortiment na pranie, čistenie a starostlivosť o domácnosť pod značkou Perun.

Teraz sa vlastné značky oplatia ešte viac


Výhodnejšie ceny vlastných značiek pritom nie sú jedinou možnosťou, ako v tomto období pri nákupe ušetriť. Až do 16. septembra získajú zákazníci pri nákupe vlastných značiek v hodnote od 10 do 100 eur kupón na zľavu až do výšky 10 eur na ďalší nákup. Navyše, používatelia mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub – "Appkáči" môžu každý týždeň vďaka kupónom v "appke” nakupovať ešte výhodnejšie. Zvýhodnené ceny, cashback aj zľavy pre "Appkáčov” tak dávajú zákazníkom viacero možností, ako pri bežnom nákupe ušetriť. Viac informácií a podmienky akcie sú dostupné na www.coop.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Vlastné značky COOP Jednoty sa oplatia. Výhodnejšie ceny dopĺňa cashback aj ďalšie zľavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cashback PR Zľavy
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