Vláda sa chce mstiť nepohodlným občianskym združeniam, Holečková kritizuje úpravu transakčnej dane

Rozdelenie na dobré a zlé

Pomsta občianskym združeniam

15.10.2024 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD chce podľa nezaradenej poslankyne Martiny Holečkovej trestať nepohodlné neziskové organizácie. Poslankyňa to uviedla v reakcii na návrh zverejnený ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas-SD), ktorý hovorí o tom, aby sa transakčná daň nevzťahovala na verejnoprospešné občianske združenia.Holečková hovorí, že už pred dvoma týždňami varovala, že má informácie o tom, že vláda pri transakčnej dani bude neziskové organizácie deliť na „dobré“ a „zlé”, a takto trestať tie, ktoré sú pre vládnu koalíciu nepohodlné.„Som rada, že minister Tomáš prestal bojovať proti neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a navrhol, aby sa pre nich transakčná daň zrušila. Ešte by túto prax mohol aplikovať aj pri všetkých občianskych združeniach a neziskových organizáciách,“ hovorí Holečková.Poukazuje na to, že na Slovensku poznáme iba občianske združenia, neexistuje žiadny právny pojem, ktorý by hovoril o verejnoprospešných občianskych združeniach. Vyvstáva preto podľa nej úplne legitímna otázka, kto bude rozhodovať o tom, ktoré občianske združenia sú verejnoprospešné.„Vládna koalícia sa systematicky snaží oslabovať občiansky sektor, preto sa obávam, že návrh ministra Tomáša bude len spôsobom, ako sa bude vládna koalícia mstiť občianskym združeniam, ktoré sú pre ňu nepohodlné, a takéto kroky sú v demokratickej krajine neprijateľné. Trvám na svojom návrhu, aby sa transakčná daň zrušila pre charity a všetky neziskové organizácie,“ povedala poslankyňa.