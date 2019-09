VLÁDA SCHVÁLILA REFORMU NEMOCNÍC

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 27. septembra - Vláda v piatok odobrila zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý prináša reformu slovenských nemocníc. Po rokovaní kabinetu to potvrdil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že reforma je naplánovaná na niekoľko volebných období. Poukázal, že ak by v parlamente reforma začala nadobúdať iné ako navrhnuté "kontúry", on aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) môžu materiál z rokovania stiahnuť. Upozornil tiež, že reforma neznamená zatváranie nemocníc.



"Slovenský pacient si zaslúži túto reformu, preto sme sa dnes na vláde rozhodli, že ju schválime a do parlamentu pošleme," skonštatoval Pellegrini. Reforma smeruje do parlamentu po tom, ako ju predseda Smeru-SD Robert Fico odmietal, ak nebude vo forme ústavného zákona. Pellegrini má po vzájomných rozhovoroch s ním aj členmi poslaneckého klubu pocit, že by Smer-SD mohol zmeniť názor a pripojiť sa k širokému politickému konsenzu.



"Teraz máme opäť ďalší časový priestor, aby sme našli politicky konsenzus... Prvé čítanie, ktoré je ešte len o tom, či ideme ďalej, alebo nie, môže byť dobrým testom, či nielen koalícia, ale aj opozícia to podporí, môže ukázať, že sa z toho nebude robiť politika," zhrnul Pellegrini.



Kalavská sa v ostatných dňoch snažila nájsť podporu pre stratifikáciu naprieč celým politickým spektrom. Za materiál by po menších úpravách zahlasovali opozičné SaS, OĽaNO či Sme rodina, ale aj koaličný Most-Híd. Pellegrini verí, že príbeh reformy nemocníc môže byť úspešný. Tvrdí, že by nemohol dobre spať, keby zastavil zdravú zmenu slovenského zdravotníctva.



„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je primárne zvýšiť bezpečnosť pacienta a vytvoriť predpoklady na zvýšenie kvality poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti," uvádza sa v materiáli. Kvalita a efektívne využitie zdrojov majú byť tiež podporené vytvorením lokálnych, regionálnych, národných nemocníc a špecializovaných a kompetenčných centier so zadefinovanými rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti a minimálnymi počtami zdravotných výkonov ako kvalitatívnym indikátorom poskytovanej starostlivosti.



Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.



Ako vyplýva z návrhu, ak nemocnica nebude poskytovať kvalitnú starostlivosť, teda nesplní minimálny počet stanovených zdravotných výkonov, nebude ich poskytovanie zdravotná poisťovňa musieť zazmluvniť.



Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini po 174. schôdzi vlády SR v Bratislave 27. septembra 2019.

Foto: TASR - Jaroslav Novák

P. Pellegrini:Podpora reformy nemocníc je o tom,že si uvedomujeme jej dôležitosť



Schválenie návrhu reformy nemocníc na rokovaní kabinetu nebolo otázkou toho, že by sa predseda vlády postavil predsedovi najsilnejšej strany, ale pragmatickým postojom, zohľadňujúcim verejný záujem. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na to upozornil po piatkovom rokovaní vlády, keď odmietol, že by za vládnym schválením návrhu zákona o stratifikácii nemocničných zariadení bolo jeho víťazstvo v spore s Robertom Ficom (Smer-SD).



"V Smere si uvedomujeme, že slovenský pacient si zaslúži čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť," povedal Pellegrini. Oznámil tiež, že v poslaneckom klube Smeru cíti podporu pre reformu. "Urobím všetko, aby Smer túto reformu aj v parlamente podporil,“ deklaroval.



Verí tiež v ústretovosť koaličných partnerov i poslancov opozície. "Myslím si, že už prvé čítanie bude dobrým testom, či z toho chcú robiť politiku alebo pôjde o konštruktívnu odbornú diskusiu," poznamenal.



Priznal, že schválenie stratifikácie je i pre neho osobne kľúčovou otázkou. "Sám by som dobre nespával, ak by sme tento prvý krok na vláde neurobili, to by som sa asi pýtal sám seba, na čo sedím na stoličke premiéra," povedal. Myslí si, že ak by stratifikácia na vláde neprešla, zrejme by celý projekt stroskotal.



Mieni, že v parlamente bude mať ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) pri schvaľovaní zákona "náročnú tortúru". "Chcem ale všetkých vyzvať, aby sme za tým nevideli hárky papiera, ale osud slovenského zdravotníctva a zdravie obyvateľov SR,“ zdôraznil.



Deklaroval tiež, že aj keby sa mali realizovať v rozpočte na rok 2020 škrty, krátenie sa nebude týkať výdavkov na zdravotníctvo.