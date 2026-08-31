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31. augusta 2026
Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu Jozefa Tokára, na sneme nechýbal ani minister Tomáš – VIDEO
Novozvolený predseda Jozef Tokár medzi svoje priority zaradil zlepšenie vnútorného a organizačného fungovania JDS aj intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvami a samosprávnymi krajmi.
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31.8.2026 (SITA.sk) - Novozvolený predseda Jozef Tokár medzi svoje priority zaradil zlepšenie vnútorného a organizačného fungovania JDS aj intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvami a samosprávnymi krajmi.
Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) má nové vedenie. Delegáti XIII. snemu najväčšej seniorskej organizácie na Slovensku v pondelok zvolili v Žiline za predsedu Jozefa Tokára, doterajšieho predsedu Krajskej organizácie JDS Banská Bystrica. Vo funkcii strieda doterajšieho predsedu Michala Kotiana, ktorý sa rozhodol na ďalšie funkčné obdobie nekandidovať.
JDS tak podľa tlačového oddelenia po sneme vstupuje do ďalšej etapy svojho pôsobenia s novým vedením a ambíciou ďalej posilňovať svoje postavenie pri zastupovaní záujmov seniorov. Za podpredsedov JDS boli zvolení Emil Machyna, Eva Arvayová, Miroslav Tulák a Marta Eckhardtová.
Novozvolený predseda Jozef Tokár medzi svoje priority zaradil zlepšenie vnútorného a organizačného fungovania JDS, intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvami a samosprávnymi krajmi, ako aj posilnenie spoločenského postavenia a reprezentácie seniorov.
„Chceme, aby Jednota dôchodcov nebola odsúvaná na druhú koľaj. Potrebujeme väčšiu spoluprácu s ministerstvami, samosprávnymi krajmi a ďalšími partnermi. Za dôležité považujem aj odstránenie pomyselnej bariéry medzi seniormi a mladými. Aj my sme boli mladí a oni raz budú seniormi. Nejde o konflikt generácií, ale o podanie pomocnej ruky a spoluprácu,“ uviedol po svojom zvolení Jozef Tokár.
Priestor na medzigeneračnú spoluprácu vidí nový predseda napríklad v oblasti kultúry či športu. Za dôležité považuje tiež získavanie zdrojov pre aktivity JDS a rozvoj spolupráce najmä s rezortmi práce a sociálnych vecí, kultúry, cestovného ruchu a športu.
Na XIII. sneme vystúpil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, ktorý ocenil význam JDS pri zastupovaní seniorov a doterajšiu spoluprácu. Vo svojom vystúpení sa venoval najmä 13. dôchodku, prepočítavaniu dôchodkov rodičov, reforme posudkovej činnosti, sociálnym službám či podpore rekondičných pobytov seniorov. Zároveň deklaroval záujem pokračovať v spolupráci s JDS aj v ďalšom období.
Zdroj: SITA.sk - Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu Jozefa Tokára, na sneme nechýbal ani minister Tomáš – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) má nové vedenie. Delegáti XIII. snemu najväčšej seniorskej organizácie na Slovensku v pondelok zvolili v Žiline za predsedu Jozefa Tokára, doterajšieho predsedu Krajskej organizácie JDS Banská Bystrica. Vo funkcii strieda doterajšieho predsedu Michala Kotiana, ktorý sa rozhodol na ďalšie funkčné obdobie nekandidovať.
Posilnenie reprezentácie seniorov
JDS tak podľa tlačového oddelenia po sneme vstupuje do ďalšej etapy svojho pôsobenia s novým vedením a ambíciou ďalej posilňovať svoje postavenie pri zastupovaní záujmov seniorov. Za podpredsedov JDS boli zvolení Emil Machyna, Eva Arvayová, Miroslav Tulák a Marta Eckhardtová.
Novozvolený predseda Jozef Tokár medzi svoje priority zaradil zlepšenie vnútorného a organizačného fungovania JDS, intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvami a samosprávnymi krajmi, ako aj posilnenie spoločenského postavenia a reprezentácie seniorov.
„Chceme, aby Jednota dôchodcov nebola odsúvaná na druhú koľaj. Potrebujeme väčšiu spoluprácu s ministerstvami, samosprávnymi krajmi a ďalšími partnermi. Za dôležité považujem aj odstránenie pomyselnej bariéry medzi seniormi a mladými. Aj my sme boli mladí a oni raz budú seniormi. Nejde o konflikt generácií, ale o podanie pomocnej ruky a spoluprácu,“ uviedol po svojom zvolení Jozef Tokár.
Na sneme vystúpil aj minister práce
Priestor na medzigeneračnú spoluprácu vidí nový predseda napríklad v oblasti kultúry či športu. Za dôležité považuje tiež získavanie zdrojov pre aktivity JDS a rozvoj spolupráce najmä s rezortmi práce a sociálnych vecí, kultúry, cestovného ruchu a športu.
Na XIII. sneme vystúpil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, ktorý ocenil význam JDS pri zastupovaní seniorov a doterajšiu spoluprácu. Vo svojom vystúpení sa venoval najmä 13. dôchodku, prepočítavaniu dôchodkov rodičov, reforme posudkovej činnosti, sociálnym službám či podpore rekondičných pobytov seniorov. Zároveň deklaroval záujem pokračovať v spolupráci s JDS aj v ďalšom období.
Zdroj: SITA.sk - Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu Jozefa Tokára, na sneme nechýbal ani minister Tomáš – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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