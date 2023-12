Vládna koalícia funguje a je dobre nastavená, jej zámer zrušiť ÚŠP jednotná

Zámer zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry

Prejav frustrácie z výsledku volieb

17.12.2023 (SITA.sk) - Súčasná vládna koalícia funguje a je dobre nastavená. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal predseda vlády Robert Fico Smer-SD ).„Rozprávame sa s koaličnými partnermi o všetkom. Rozprávame sa o mimoriadne vážnych témach," povedal Fico. Doplnil, že vláda podľa jeho názoru „ide". „Nechajte tých koaličných partnerov, nech majú svoj životný priestor," dodal Fico.Vládna koalícia je v súvislosti so zámerom zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry absolútne jednotná. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister financií Ladislav Kamenický Smer-SD ).Pri vyšetrovaní korupčných káuz za posledných tri a pol roka totiž podľa Kamenického došlo k obrovským pochybeniam.„Aj ústavný súd konštatoval, že v 27 prípadoch boli porušené základné práva osôb, ktorých sa to dotýkalo. Bavíme sa tu o neoprávnených väzbách, ďalej o nadkvalifikácii mnohých trestných činov, využívanie kajúcnikov, potom odpúšťanie viny a podobne," skonštatoval Kamenický. Zároveň však pripomenul, že Špecializovaný trestný súd plánuje koalícia ponechať.Pokiaľ ide o protesty proti rušeniu ÚŠP, Kamenický ich vníma ako prejav frustrácie z výsledku volieb. „Mnohí ľudia, ktorým sa nepáči výsledok volieb, sú v uliciach a vykrikujú tak, že treba zavrieť Fica. Tak ja sa pýtam, za čo treba zavrieť Fica, keď samotné súdy hovoria o tom, že boli pochybenia v jeho prípadoch," doplnil Kamenický.Podľa predsedu opozičnej SaS Richarda Sulíka sa koalícia snaží zrušiť ÚŠP „z večera do rána hulvátskym spôsobom".„Špeciálna prokuratúra má vyše 1000 živých prípadov, vyše 1000 živých spisov," povedal Sulík s tým, že aj keby v niekoľkých percentách prípadov došlo k pochybeniu, tie treba napraviť, ale nie hneď zrušiť celú inštitúciu.Zároveň šéf SaS potvrdil, že opozícia bude pokračovať v organizácii protestov. „Tieto protesty majú jediný cieľ, a to je stiahnutie zákona o zrušení špeciálnej prokuratúry a spolu s ním aj ten zákon o oznamovateľoch," dodal Sulík.