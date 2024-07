Vládna revolúcia trestnej politiky dostala do značnej miery zelenú, tvrdí Transparency International Slovensko

Súd sa priklonil ku konzervatívnemu prístupu

Zabezpečenie beztrestnosti pre svojich ľudí

3.7.2024 (SITA.sk) - Vládna revolúcia trestnej politiky dostala podľa Transparency International Slovensko (TIS) do značnej miery zelenú. Na sociálnej sieti to uviedla v súvislosti s rozhodnutím Ústavného súdu (ÚS SR) ohľadom novely Trestného zákona . Ústavný súd označil za protiústavné len niektoré časti novely. Ide napríklad o spätné otváranie dohôd o vine a treste či ustanovenia týkajúce sa prepadnutia majetku.„V procese prijímania legislatívy ústavný súd síce videl problémy, priklonil sa však podľa svojho predsedu Ivana Fiačana ku svojmu obvyklému konzervatívnemu prístupu,“ uvádza TIS. Mimovládka sa obáva, že postihovanie korupcie bude zložitejšie.Rozhodnutie ÚS SR v praxi znamená, že pri niektorých trestných činoch sa výrazne znížia tresty, skrátia premlčacie lehoty, rozšíri sa tiež možnosť ukladať podmienečné tresty a zvýši sa aj výška škôd pre ukladanie trestov.„Rozhodnutie Ústavného súdu treba rešpektovať, dôležitá bude samozrejme aj zrozumiteľnosť jeho zdôvodnenia pre verejnosť. To, že ústavný súd novelu ako celok nestopol ako protiústavnú ešte neznamená, že nejde o škodlivú a účelovú zmenu,“ uvádza TIS.Organizácia doplnila, že proces prijímania i znenie novely kritizovali najmä z dôvodu, že ich považujú za krok späť pri stíhaní korupcie, a tiež pre kvalitu právneho štátu.„Nejde pritom len o mocenský spôsob presadzovania zmien v zrýchlenom legislatívnom konaní, bez riadnej odbornej diskusie a dopadových analýz,“ dodáva TIS a upozorňuje, že kombinácia zmäkčovania nástrojov trestnej politiky môže mať za následok oslabenie schopnosti štátu stíhať korupciu aj ekonomické trestné činy.„Za problematické považujeme aj to, že za prijatými zmenami nemožno nevidieť snahu vládnej koalície o zabezpečene beztrestnosti pre svojich ľudí. Časť z nich sa na príprave novely dokonca priamo podieľala,“ podotkla Transparency International Slovensko.Mimovládka očakáva, že z vecného hľadiska sa naplní predpoklad ich kolegov z centrály Transparency. Tí vo februári v rámci globálneho rebríčka vnímania korupcie k situácii na Slovensku napísali: „Ak tieto zmeny prejdú, môžu to viesť k značnému podkopaniu právneho štátu a demokratickej stability, ako aj k vytváraniu prostredia pre netrestanie korupcie“.