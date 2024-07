Susko by mal po rozhodnutí Ústavného súdu v prípade novely Trestného zákona okamžite odstúpiť, tvrdia matovičovci (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.7.2024 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) by mal po rozhodnutí Ústavného súdu SR v prípade novely Trestného zákona odstúpiť. Tvrdí to hnutie Slovensko Poslanec Gábor Grendel (klub hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ) súčasne doplnil, že ak sú niektoré časti novely v súlade s ústavou, neznamená to, že sú morálne správne a v súlade s verejným záujmom. Ako príklad uviedol zníženie trestov za korupciu a zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry „Boris Susko by mal okamžite odstúpiť, pretože ho ústavný súd usvedčil z dvoch zlyhaní. Po prvé z toho, že časti jeho škandalóznej novely trestného zákona boli v rozpore s Ústavou SR. Po druhé z toho, že s celou koalíciou klamal verejnosť, že Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) je orgán, ktorý je ojedinelý v Európskej únii ,“ uviedol poslanec Gábor Grendel.Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan na tlačovej besede povedal, že pokiaľ ide o zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, ústavný súd na základe vlastného skúmania prišiel k záveru, že podobné orgány sú bežné v iných štátoch Európskej únie, avšak ústavný súd sa musí držať ústavy, a tá „neupravuje organizáciu, štruktúru ani činnosť prokuratúry“. „V tomto má parlament širokú voľnosť,“ doplnil Fiačan.