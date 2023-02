Vládny špeciál z Iraku priviezol Slovenku, NAKA ju vzápätí obvinila z trestného činu

13.2.2023 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zadržal R. D. po tom, čo túto osobu z Iraku dopravil vládny špeciál. Podľa informácií aktuality.sk by malo ísť o Slovenku.K preprave došlo na základe repatriácie slovenských občanov, ktorú zabezpečuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, uvádza v statuse na sociálnej sieti Polícia SR. Vyšetrovateľ NAKA obvinil R. D. pre trestné činy ohrozenie mravnej výchovy mládeže, založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny a vojnové bezprávie a v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony.Bližšie informácie polícia poskytne, keď to umožní procesná situácia, keďže zverejnenie podrobností o vyšetrovaných skutkoch by mohlo zmariť účel trestného konania, dodala v statuse polícia.